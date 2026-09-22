Nicușor Dan prezintă la ONU consecințele războiului din Ucraina asupra României. „Arhitectura globală este amenințată”

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, în Consiliul de Securitate al ONU, modul în care războiul din Ucraina afectează securitatea României și a regiunii, a anunțat marți, la New York, consilierul Vlad Ionescu.

Președintele Nicușor Dan Foto: Facebook

Intervenția președintelui este programată în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU intitulată „Menținerea păcii și a securității în Ucraina”. Dezbaterea va începe miercuri, la ora 18.00, ora României, și are loc la inițiativa Franței, care deține în această lună președinția Consiliului de Securitate, transmite Agerpres.

„Președintele, evident, va prezenta, din perspectiva noastră, consecințele imediate asupra României în materie de securitate și nu numai, dar și asupra regiunii din care facem parte”, a declarat consilierul de stat într-un briefing pentru jurnaliștii români.

„Arhitectura globală este amenințată”

În cadrul intervenției sale, Nicușor Dan va aborda și efectele mai largi ale războiului asupra ordinii internaționale. Vlad Ionescu a susținut că agresiunea Rusiei afectează sistemul multilateral și pune presiune asupra arhitecturii globale.

„Sistemul multilateral [...] este puternic afectat de această instabilitate, este afectat de recrudescența conflictelor. Arhitectura globală este amenințată de această agresiune a Rusiei”, a spus consilierul de stat.

El a adăugat că discuțiile ar putea viza și principiile care stau la baza ordinii internaționale și modul în care aceasta funcționează.

Rusia, membru permanent al Consiliului de Securitate, va avea, potrivit lui Ionescu, „cu siguranță” o reacție în cadrul dezbaterii. Nu este însă cunoscut la ce nivel va fi reprezentată Moscova la reuniune.

România a ridicat problema incidentelor cu drone

Consilierul de stat a amintit și o reuniune recentă a Consiliului de Securitate convocată la solicitarea României, în urma incidentelor cu drone. La acea reuniune a participat ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Vlad Ionescu a subliniat că situația este urmărită constant de autoritățile române și că subiectul este adus în discuție de România în forurile internaționale, inclusiv la ONU și, în mod special, în Consiliul de Securitate.

Potrivit acestuia, președintele Nicușor Dan va susține necesitatea unei soluționări „juste și durabile” a războiului din Ucraina.

„Modul în care se va încheia acest conflict va afecta arhitectura de securitate”

Consilierul de stat a arătat că ONU are un rol important în procesul de soluționare a conflictului, prin capacitatea sa de a media, facilita și sprijini negocierile.

„Avem nevoie, în primul rând, de încheierea conflictului. În al doilea rând, este important ca acesta să se încheie în conformitate cu principiile dreptului internațional, respectiv cu respectarea integrității teritoriale și a independenței Ucrainei”, a declarat Ionescu.

El a subliniat că rezultatul conflictului va avea efecte asupra întregului continent european și, implicit, asupra României.

„Modul în care se va încheia acest conflict va afecta arhitectura de securitate a întregii Europe și, implicit, România”, a spus consilierul de stat.