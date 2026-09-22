 Nicușor Dan prezintă la ONU consecințele războiului din Ucraina asupra României. „Arhitectura globală este amenințată” | adevarul.ro
search
Miercuri, 23 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Nicușor Dan prezintă la ONU consecințele războiului din Ucraina asupra României. „Arhitectura globală este amenințată”

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, în Consiliul de Securitate al ONU, modul în care războiul din Ucraina afectează securitatea României și a regiunii, a anunțat marți, la New York, consilierul Vlad Ionescu.

Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan Foto: Facebook

Intervenția președintelui este programată în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU intitulată „Menținerea păcii și a securității în Ucraina”. Dezbaterea va începe miercuri, la ora 18.00, ora României, și are loc la inițiativa Franței, care deține în această lună președinția Consiliului de Securitate, transmite Agerpres.

„Președintele, evident, va prezenta, din perspectiva noastră, consecințele imediate asupra României în materie de securitate și nu numai, dar și asupra regiunii din care facem parte”, a declarat consilierul de stat într-un briefing pentru jurnaliștii români.

„Arhitectura globală este amenințată”

În cadrul intervenției sale, Nicușor Dan va aborda și efectele mai largi ale războiului asupra ordinii internaționale. Vlad Ionescu a susținut că agresiunea Rusiei afectează sistemul multilateral și pune presiune asupra arhitecturii globale.

„Sistemul multilateral [...] este puternic afectat de această instabilitate, este afectat de recrudescența conflictelor. Arhitectura globală este amenințată de această agresiune a Rusiei”, a spus consilierul de stat.

El a adăugat că discuțiile ar putea viza și principiile care stau la baza ordinii internaționale și modul în care aceasta funcționează.

Rusia, membru permanent al Consiliului de Securitate, va avea, potrivit lui Ionescu, „cu siguranță” o reacție în cadrul dezbaterii. Nu este însă cunoscut la ce nivel va fi reprezentată Moscova la reuniune.

România a ridicat problema incidentelor cu drone

Consilierul de stat a amintit și o reuniune recentă a Consiliului de Securitate convocată la solicitarea României, în urma incidentelor cu drone. La acea reuniune a participat ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Vlad Ionescu a subliniat că situația este urmărită constant de autoritățile române și că subiectul este adus în discuție de România în forurile internaționale, inclusiv la ONU și, în mod special, în Consiliul de Securitate.

Potrivit acestuia, președintele Nicușor Dan va susține necesitatea unei soluționări „juste și durabile” a războiului din Ucraina.

„Modul în care se va încheia acest conflict va afecta arhitectura de securitate”

Consilierul de stat a arătat că ONU are un rol important în procesul de soluționare a conflictului, prin capacitatea sa de a media, facilita și sprijini negocierile.

„Avem nevoie, în primul rând, de încheierea conflictului. În al doilea rând, este important ca acesta să se încheie în conformitate cu principiile dreptului internațional, respectiv cu respectarea integrității teritoriale și a independenței Ucrainei”, a declarat Ionescu.

El a subliniat că rezultatul conflictului va avea efecte asupra întregului continent european și, implicit, asupra României.

„Modul în care se va încheia acest conflict va afecta arhitectura de securitate a întregii Europe și, implicit, România”, a spus consilierul de stat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează pe Simion
digi24.ro
image
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Statul român lucrează pentru Călin Georgescu
gandul.ro
image
STENOGRAME. Planul lui Călin Georgescu pentru Italia: azil politic, vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana și un ordin clar: „Nu trebuie să știe nimeni”
mediafax.ro
image
„Noi te-am propus antrenor!” Gigi Mustață îi cere lui Reghecampf să impună reguli stricte la FCSB: „Fă curățenie în vestiar!”
fanatik.ro
image
Cât ar fi obținut, de fapt, partidul lui Putin la alegeri? Rezultatul ar fi fost cu 23 de puncte sub cel oficial
libertatea.ro
image
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
digi24.ro
image
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: Laurențiu Reghecampf a spus "NU" și va fi dat în judecată!
digisport.ro
image
Descoperire șocantă la aproape 4 ani după operație. Ce au găsit medicii în abdomenul unei femei
click.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Planta exotică din Dăbuleni cu care fermierii vor să dea lovitura. E prima recoltă din istorie
observatornews.ro
image
Imagini de neprivit! Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box
cancan.ro
image
Premierul desemnat anunță că pensia și salariul nu mai pot fi cumulate. Va continua reforma pensiilor militare
newsweek.ro
image
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
prosport.ro
image
Cât se câștigă la cules de struguri în 2026. Recolta este bogată, dar podgoriile duc lipsă de muncitori
playtech.ro
image
Gigi Becali se felicită! Banii sunt în drum spre FCSB: 3.500.000 de euro!
fanatik.ro
image
Cancelarul Germaniei a făcut aceeași greșeală ca PSD-ul lui Grindeanu și a pierdut un nou rând de alegeri regionale: „Oamenii vor alege mereu originalul”
ziare.com
image
A venit la București pentru o româncă celebră! După o lună, s-a afișat cu o prezentatoare TV
digisport.ro
image
21 de copii vor primi burse prin programul GEN10. Nadia Comăneci și Ciprian Marica caută pe viitorii campioni
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dezvăluri INCENDIARE despre Călin Georgescu. STENOGRAMELE care aruncă totul în aer
romaniatv.net
image
Gestul de disperare al lui Putin. Rusia a impus stare de alertă la granița NATO
mediaflux.ro
image
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el
actualitate.net
image
Elena Cârstea Muttart, mesaj pentru către Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă”
click.ro
image
Un copil de 6 ani a căzut de la etajul 2 în București. Băiețelul ar fi nepotul lui Puya
click.ro
image
Un bărbat și-a filmat mama în ultimele 14 zile de viață. Cum s-a schimbat starea femeii de la o zi la alta
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
cindy crawford tiktok png
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Hayden Panettiere, moarte accidentală la doar 36 de ani. Ce substanțe au fost găsite în organismul ei
image
Elena Cârstea Muttart, mesaj pentru către Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă”

OK! Magazine

image
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces