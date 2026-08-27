Guvernul se pregătește pentru un scenariu extrem la Cernavodă. Soluții de rezervă pentru răcirea reactoarelor nucleare

Comitetul Interministerial Bala-Cernavodă a analizat noi măsuri pentru asigurarea debitului necesar în zona prizei de răcire a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, pe fondul nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării. Potrivit Guvernului, soluțiile vor fi aplicate și evaluate etapizat în următoarele săptămâni.

Dunărea, la cel mai mic debit din istoria măsurătorilor Foto: Facebook Radu Miruță

Una dintre măsurile considerate prioritare este dragarea unor sectoare ale fluviului pentru a favoriza direcționarea unei cantități mai mari de apă către Dunărea Veche și către zona Cernavodă.

„Dragarea unor canale de 30 de metri lăţime cu adâncimi de minim 2 metri va crea condiţii propice pentru ca un volum de apă mai mare să ajungă pe Dunărea veche, implicit spre Cernavodă. Acest lucru are un impact indirect pozitiv deoarece un volum mai mare şi o viteză mai mare vor reduce sau menţine nivelul de aluviuni de pe acest nou canal. Problema cea mai mare pentru dragaj în acest moment este nivelul foarte mic al apei, ceea ce produce riscul de blocare a navelor în bancuri de nisip sau de operare cu nave cu pescaj mic care pot opera în regim de apă scăzută, dar cu un randament mai mic. De asemenea, nivelul scăzut al apelor face ca eventualele utilaje disponibile în Constanţa sau în alte zone ale Dunării să nu poate fi mobilizate pe braţul vechi al Dunării”, se arată într-un comunicat transmis joi, 27 august, de Guvern.

Soluțiile de rezervă. Foto: Comitetul Interministerial Bala-Cernavodă

Autoritățile au identificat mai multe puncte de intervenție, printre care zona bifurcației Dunării cu canalul centralei și sectorul Bala.

Devierea curentului către şenalul navigabil şi către zona prizei de apă a centralei

În paralel, în apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate și ancorate barje care au rolul de a influența direcția curgerii apei către șenalul navigabil și către priza de apă a centralei.

„În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate şi ancorate barje pe o lungime totală de 200 de metri, dispuse perpendicular pe mal, pe malul stâng al fluviului. Barjele sunt dispuse astfel încât să producă un efect de deviere a curentului cât mai puternic către şenalul navigabil şi către zona prizei de apă a centralei şi a Canalului Dunăre-Marea Neagră. Testul are rolul de a verifica în teren efectul pe care l-ar produce un epiu permanent de dirijare - o lucrare hidrotehnică din piatră, planificată în aval aproape de canalul spre CNE Cernavodă. Efectele sunt urmărite permanent prin măsurători, iar configuraţia poate fi ajustată sau retrasă oricând - este o intervenţie complet reversibilă. La debitele foarte scăzute de acum, rolul principal al acestei structuri este dirijarea curgerii şi protejarea zonelor dragate împotriva recolmatării - un efect care se construieşte în timp - şi nu ridicarea imediată a nivelului apei”, notează Executivul.

Epiu din piatră, în aval de podul de la Cernavodă

O altă soluție aflată în analiză este construirea unui epiu din piatră în aval de podul de la Cernavodă, care să contribuie la dirijarea apei spre partea adâncă a fluviului și spre zonele de interes pentru alimentarea centralei.

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„Rolul lui este acela de a împinge apa către partea adâncă a fluviului - exact acolo unde se află canalul navigabil, gura Canalului Dunăre-Marea Neagră şi priza de apă a centralei nucleare. În plus, ajută zonele dragate să nu se umple la loc cu nisip şi, în timp, contribuie la formarea unei albii mai adânci şi mai stabile”, potrivit specialiștilor citați în comunicat.

Foto: Comitetul Interministerial Bala-Cernavodă

Pe lista variantelor analizate se află și instalarea unui dig mobil gonflabil, împreună cu sisteme de pompare, pentru a asigura cantitatea de apă necesară procesului de răcire.

„Această soluţie presupune instalarea unui dig mobil gonflabil/tubular. Soluţia ar asigura un nivel mic dar suficient pentru ca răcirea reactoarelor şi depozitelor de material uzat să fie asigurată cu sistemele folosite acum. Amplasarea se execută rapid (maxim 1 zi) şi completate de pompe amplasate pe barjă sau pontoane plutitoare asigură nivelul şi debitul necesar centralei. Amplasarea acestora se va face pe canalul de aducţiune / priză racordat la Dunăre şi în spre est la canalul Dunăre Marea Neagră. În situaţii critice apa din canalul Dunăre Marea Neagră poate fi folosită în tandem cu pompajul pentru a asigura debitul”, subliniază sursa citată.

Guvernul precizează că centrala dispune și de echipamente de rezervă pentru menținerea răcirii reactoarelor și a depozitelor de combustibil uzat inclusiv în scenarii extreme.

Dunărea, la cel mai mic debit din istoria măsurătorilor

Potrivit aceluiași comunicat, situația hidrologică actuală este fără precedent în datele disponibile.

„Nivelul Dunării din această perioadă este cel mai mic debit din istoria documentată. Documentaţiile tehnice ale instituţiilor cu responsabilitate în supravegherea, amenajarea sau navigarea cursului Dunării prevăd cel mai prost scenariu al cotelor Dunării la intrarea în ţară (Baziaş) la cota 2.000 mc/s, cota de azi fiind în zona 1.300 mc/s. Cota medie anuală din luna august este de 3.900 mc/s. Debitul mediu anual la intrarea în ţară (Baziaş) este de 5.500 mc/s. Este important de notat în acest context că este dificil de anticipat hidraulica fluviului la cote extrem de scăzute, în condiţiile celui mai scăzut debit din prezent. Există posibilitatea ca, în condiţiile hidrologice date, unele dintre soluţii - de lucrări de dragaj sau construcţie epiu recomandate şi implementate - să nu genereze efectul dorit - acesta este motivul pentru care fiecare măsură este testată etapizat, măsurată şi, acolo unde este cazul, oprită sau înlocuită, iar soluţiile de rezervă sunt pregătite din timp”, se menţionează în comunicat.

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Potrivit Guvernului, toate măsurile vor fi implementate în etape, iar Comitetul Interministerial Bala-Cernavodă va prezenta un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul de implementare și sursele de finanțare în jurul datei de 13 septembrie 2026.