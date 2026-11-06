Nicușor Dan, în tribune și vestiare la meciul de rugby România – Tonga. Președintele l-a adus și pe fiul său

Președintele Nicușor Dan este prezent vineri seară pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București, la meciul dintre România și Tonga din World Rugby Nations Cup.

Nicușor Dan, împreună cu fiul său la meci Foto: Facebook/Complexul Național Sportiv Arcul de Trimf

Președintele Nicușor Dan asistă alături de fiul său la meciul de rugby dintre echipa națională a României și echipa națională din Tonga, din cadrul turneului World Rugby Nations Cup, desfășurat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București.

1/3 Nicușor Dan la rugby (2) jpg Foto: Facebook

Președintele a mers și în vestiarele celor două echipe, unde s-a întreținut cu sportivii.

Meciul a început la ora 18:30 și face parte din etapa a patra a World Rugby Nations Cup. Este primul dintre cele trei meciuri pe care România le joacă acasă în noiembrie, după care urmează SUA, pe 14 noiembrie, și Canada, pe 20 noiembrie, scrie Mediafax.

Tonga ocupă locul 19 în clasamentul mondial, cu două poziții peste România. Ultima întâlnire directă, din noiembrie 2024, tot la București, a fost câștigată de Stejari cu 25-15.

Stejarii au jucat prima parte a competiției în iulie, în America de Sud, unde au învins Samoa cu 38-37, au remizat 36-36 cu Uruguay și au pierdut 31-48 cu Chile.

Meciul cu Tonga deschide runda a patra, care continuă sâmbătă cu Georgia – Canada la Tbilisi, Portugalia – Chile la Lisabona și Spania – Uruguay la Madrid