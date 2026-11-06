 Nicușor Dan a vorbit despre anularea alegerilor la reuniunea CCR: „Legitimitatea alegerilor nu se rezumă la numărarea voturilor” | adevarul.ro
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Nicușor Dan a vorbit despre anularea alegerilor la reuniunea CCR: „Legitimitatea alegerilor nu se rezumă la numărarea voturilor”

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Update 15:45 Nicuşor Dan: „Vocea legitimă a cetăţeanului riscă să nu se mai audă”

Preşedintele Nicuşor Dan a atras atenţia asupra noilor provocări pe care mediul digital le aduce procesului electoral, subliniind că legitimitatea alegerilor nu mai poate fi evaluată doar prin prisma corectitudinii numărării voturilor, ci şi în funcţie de modul în care se desfăşoară campaniile electorale şi de posibilitatea cetăţenilor de a-şi forma opiniile în mod liber şi echilibrat.

„Nu mai suntem în situaţia în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor. Trebuie să ne uităm la cum se desfăşoară campania şi, mai ales, la modul în care cetăţenii pot să-şi formeze opiniile”, a afirmat şeful statului, vineri după-amiază, la dezbaterea „Societatea informaţională şi democraţia constituţională”, organizată de Curtea Constituţională a României în cadrul programului trienal al preşedinţiei Asociaţiei Curţilor Constituţionale Francofone.

Nicuşor Dan a vorbit despre faptul că transformările din spaţiul digital au modificat semnificativ modul în care cetăţenii se informează şi îşi formează opiniile, generând vulnerabilităţi pentru toate societăţile democratice. Printre acestea, el a enumerat manipularea algoritmică, publicitatea politică direcţionată, campaniile inautentice de influenţă politică şi utilizarea inteligenţei artificiale pentru producerea de materiale false.

„Aici avem nişte vulnerabilităţi în toate societăţile democratice: manipularea algoritmică, publicitatea politică direcţională, campanii inautentice de influenţă politică şi, în ultima vreme, utilizarea inteligenţei artificiale pentru producerea de materiale false. Pericolul pentru democraţie este că vocea legitimă a cetăţeanului riscă să nu se mai audă”, a declarat şeful statului.

Nicuşor Dan a avertizat că există riscul ca vocea cetăţenilor să fie acoperită de algoritmi, ceea ce poate duce la distorsionarea dreptului fundamental la informare. În acest context, preşedintele a subliniat importanţa identificării unor soluţii instituţionale care să permită atât prevenirea acestor fenomene, cât şi intervenţia promptă a autorităţilor.

„Prima întrebare este cum reuşim să adaptăm cadrul instituţional - legislaţie pe de o parte, pe de altă parte funcţionarea în timp real a instituţiilor- astfel încât procesul de informare între cetăţeni în cadrul unei democraţii să fie echitabil”, a mai spus Nicuşor Dan.

Anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 şi riscurile inteligenţei artificiale

Preşedintele Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, a subliniat importanţa protejării democraţiei constituţionale în contextul transformărilor generate de societatea informaţională, arătând că decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale din România, din decembrie 2024, a atras atenţia comunităţii internaţionale asupra riscurilor pe care tehnologiile digitale şi inteligenţa artificială le pot reprezenta pentru procesele democratice.

CCR decide că autoritățile din domeniul concurenței pot folosi documente colectate de alte instituții

„Chiar dacă nu este singulară, hotărârea Curţii Constituţionale a României a atras atenţia lumii întregi cu privire la riscurile tehnologiilor digitale şi inteligenţei artificiale, componente ale societăţii informaţionale, în special cu privire la procedurile şi mecanismele democratice”, a declarat Simina Tănăsescu, vineri, la deschiderea reuniunii de lucru cu tema „Societatea informaţională şi democraţia constituţională”, organizată de Curtea Constituţională a României în cadrul programului trienal al preşedinţiei Asociaţiei Curţilor Constituţionale Francofone (ACCF).

Şefa CCR a arătat că fundamentul unei Constituţii îl reprezintă valorile comune ale societăţii, iar jurisdicţiile constituţionale au rolul de a le proteja, indiferent de contextul politic sau social.

„O Constituţie este construită pe valorile care unesc societatea, şi pe care le statorniceşte. Jurisdicţiile constituţionale sunt chemate să le aplice drept frontiere ale spaţiului democraţiei constituţionale. Acest lucru trebuie să se întâmple şi în timpuri liniştite, şi în vremuri tulburi”, a afirmat Simina Tănăsescu.

Ştirea iniţială

Evenimentul reunește reprezentanți ai unor curți constituționale din Europa și din alte regiuni ale lumii, iar tema centrală este relația dintre societatea informațională și democrația constituțională.

Reuniunea începe la ora 15:00, în Sala Drepturilor Omului, și face parte din programul președinției Asociației Curților Constituționale Francofone (ACCF), exercitată de România în perioada 2025-2028, scrie Agerpres.

Tema Reuniunii de lucru, „Societatea informațională și democrația constituțională”, are în vedere rolul tot mai important al informației și al tehnologiei în toate domeniile vieții umane, precum și transformările profunde din cadrul societății informaționale care au un impact și asupra mecanismelor democrației constituționale.

În cadrul evenimentelor organizate la București se desfășoară și reuniunea Biroului ACCF. La lucrările acestuia participă reprezentanți din România, Benin, Gabon, Albania, Belgia, Cambodgia, Mauritania, Franța și Senegal, precum și un reprezentant al Secretariatului general al asociației.

La reuniunea de lucru sunt prezenți și reprezentanți ai curților constituționale din Austria și Republica Moldova.

CCR conduce asociația în perioada 2025–2028

Curtea Constituțională a României deține președinția ACCF pentru un mandat de trei ani, început în 2025. Este a treia instituție din Europa care exercită această funcție, după cele din Franța și Elveția.

În 2027, în timpul mandatului CCR, asociația va împlini 30 de ani de la înființare.

ACCF reunește 50 de curți constituționale și instituții echivalente din Africa, Europa, America și Asia: 47 de membri și trei observatori. Organizația promovează cooperarea dintre instituții, consolidarea democrației, a statului de drept și respectarea drepturilor omului.

CCR este membru cu drepturi depline din 1998, face parte din Biroul asociației din 2022 și a deținut vicepreședinția în perioada 2022–2025.

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