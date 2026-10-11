 Lupii României au câștigat cu 50-46 în fața Diavolilor din Bruxelles în SuperCupa Europei la rugby | adevarul.ro
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Lupii României au câștigat cu 50-46 în fața Diavolilor din Bruxelles în SuperCupa Europei la rugby

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Selecționata Romanian Wolves s-a impus cu 50-46 (21-27) în meciul cu echipa Brussels Devils (Belgia), în prima etapă din ediția 2026 a Rugby Europe Super Cup, cu scorul de 50-46 (21-27), astăzi, pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” din București.

Lupii au făcut un joc mult mai bun după pauză și s-au impus în primul meci din SuperCupa Europei
Lupii au făcut un joc mult mai bun după pauză și s-au impus în primul meci din SuperCupa Europei Foto: Marian Burlacu

Reprezentanta țării noastre a reușit șapte eseuri prin Tristan Uys (2), Vaja Ruadze, Alexandru Savin, Alexander Dinu, Eujaan Botha și Lumelume Sivaniono Kalaveti. Șase dintre acestea au fost transformate de Ștefan Ioan Cojocariu, care a punctat și dintr-o lovitură de pedeapsă.

Compus din Horea Hîmpea, Marcel Mihalache, Johan Van Heerden și Bidzina Shamkaradze, staff-ul tehnic al selecționatei Romanian Wolves a folosit un lot compus în totalitate din rugbyști de la CS Rapid București, absenți fiind doar jucătorii aflați în Chile cu echipa U20 a României.

În grupul de 23 de jucători au fost incluși doi jucători noi. Primul este Tharquinn Manuel, jucător originar din Cape Town, Africa de Sud. Acesta a fost prezentat ca un rugbyst „care aduce la Rapid o experiență importantă acumulată atât în rugby-ul sud-african, cât și în competițiile europene. Format în Western Cape, Tharquinn a reprezentat South African Schools și a făcut parte din programe și echipe precum Southern Kings, University of Pretoria și Vodacom Bulls. Parcursul său în rugby-ul profesionist include participarea în competiții de nivel înalt în Pretoria, unde a avut oportunitatea de a câștiga mai multe cupe și trofee. Experiența sa a continuat în Europa, unde a evoluat în medii diferite, adaptându-se la stiluri de joc variate și acumulând experiență atât pe teren, cât și în afara acestuia.

Revenirea în orașul natal și implicarea în cadrul Stormers, în Currie Cup, a reprezentat un moment special în cariera sa, având ocazia de a reprezenta echipa din Cape Town, orașul în care și-a început parcursul în rugby.

Fiecare echipă, competiție și provocare din cariera sa a contribuit la dezvoltarea lui Tharquinn și la ambiția de a continua să evolueze la cel mai înalt nivel.

Bine ai venit la Rapid, Tharquinn!”

Celălalt nou venit este „Xavier Degei, jucător de origine fijiană, crescut în Sydney, Australia, pentru care rugby-ul reprezintă o parte importantă a parcursului său și a legăturii cu familia sa. Xavier a făcut parte din echipele Under 18 și Under 19 ale Brumbies, iar evoluțiile sale i-au adus și convocarea în loturile lărgite de pregătire ale reprezentativei Australiei Under 20 – Wallabies. La nivel de club, a evoluat pentru Eastwood. Până în prezent, Xavier și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei în Australia, iar venirea la Rapid reprezintă prima sa experiență în afara țării natale. Xavier își propune nu doar să evolueze, ci și să continue să învețe și să se dezvolte ca jucător, profitând de oportunitatea oferită de Rapid pentru a face următorul pas în cariera sa. Bine ai venit la Rapid, Xavier!”

În grupul de 23 de jucători se află 7 sub 23 de ani: demi-ul Rareș Mîrzac - 21 de ani, uvertura Ștefan Cojocariu - 22 de ani, aripa Mounga Seti Taufa (Tonga) - 20 de ani și centrul Tristan Uys (Africa de Sud) - 19 ani, în echipa de start, talonerul Adrian Radu - 19 ani, pilierul Fehoko Masiu Mata Ki Vaha (Tonga) - 20 de ani, demi-ul Vlad Croitoru - 21 de ani și aripa Toni Maftei - 23 de ani, pe banca rezervelor.

În ediția 2025/2026, Romanian Wolves a ocupat locul 6, ultimul, fără niciun punct. Alcătuită tot pe „scheletul” Rapidului, selecționata noastră a pierdut meciurile cu Delta (17-40), Bohemia Warriors (24-39), Iberians (7-62), Lusitanos (7-35) și Bruxelles Devils (22-51). Romanian Wolves va debuta în competiție în 11 octombrie 2026, la ora 13.00, când va întâlni acasă pe reprezentanta Belgiei.

Selecționata Lupilor a început pregătirea participării la ediția din acest an a SuperCupei Europei chiar după încheierea campionatului. Din lotul extins lipsesc, în această perioadă, Cosmin Radu, Damian Albert, Teodor Cioriciu, Iulian Strat, jucători care se află în America de Sud, în Chile, acolo unde participă cu România U20 la World Rugby U20 Challenger.

În acest an, Rugby Europe Super Cup se va desfășura între 10 octombrie şi 13 decembrie 2026. Vor participa, alături de selecționata noastră, alte 4 selecționate: Bohemia Warriors (Cehia), Delta (Olanda), Brussels Devils (Belgia) şi Lusitanos (Portugalia). Deținătoarea titlului, Castilla y Leon Iberians nu va participa. Formatul ediţiei este diferit faţă de ediţiile trecute. Va există o singură fază a competiției, în care se va juca în sistemul „fiecare echipă va juca cu fiecare, un singur meci”. La finalul celor cinci etape, echipa care va se va afla pe primul loc va fi declarată câștigătoare (în anii trecuți s-au disputat și semifinale, și finală).

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