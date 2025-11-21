Nicușor Dan: „România are maturitatea și expertiza pentru a fi parte din procesul de decizie. Extinderea UE nu este un act de caritate”

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat în cadrul unui eveniment, la care au fost prezenți și lideri europeni, că România are, în prezent, într-un moment important, de stabilire a direcției Uniunii Europene, „maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie”.

„E o onoare pentru mine să fiu aici. Vreau să-l felicit pe domnul ministru Pîslaru pentru organizarea acestei discuții, pentru că mult timp concetățenii noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a Uniunii Europene, și eu cred că România are în momentul ăsta maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie. Și o facem într-un moment foarte important în care decidem cumva strategia, direcția Uniunii Europene - deci a României - 2028-2034”, a precizat șeful statului, prezent la evenimentul „High-Level Conference Cohesion2027+”.

Șeful statului a explicat totodată că economia și securitatea sunt două teme care vor marca perioada următoare:

„Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo - economie și securitate. Economie pentru că competiția globală a devenit mult mai intensă, și securitate pentru că, de asemenea, am văzut că ordinea internațională bazată pe reguli este pusă în discuție.

Pe partea de economie, este o regulă foarte simplă. Cine este mic, este mai puțin competitiv decât cine este mare. Și, din cauza asta, Europa a suferit, economia europeană și deci noi toți am suferit foarte mult pentru că suntem încă fragmentați. Și este interesul nostru al tuturor ca piața unică să fie consolidată și, prin asta, economia Europei să fie mai competitivă, deci și a noastră. Ăsta este un lucru”, a subliniat șeful statului.

„Trebuie să avem grijă la disparități”

Potrivit președintelui României, securitatea Uniunii Europene este amenințată și de tensiunile generate de decalajul dintre statele mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.

„Al doilea lucru - și, din nou, vorbesc de Europa - suferim la capitolul competitivitate și din cauză că nu suntem suficient de performanți la capitolul inovare. Și aici, bineînțeles, Cadrul Financiar Multianual vorbește de foarte mult de această zonă de cercetare, dezvoltare, inovare, doar că - și ăsta este mesajul meu - trebuie să avem grijă la disparități. Pentru că, dacă competiția o să fie una care nu ține cont de contextul de dezvoltare al membrilor Uniunii Europene, o să avem o competiție care va fi câștigată de cei mai buni și o să vedem o creștere a decalajului între țările mai dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate. Asta va duce, bineînțeles, la o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate.

Deci, unul din mesajele mele importante este că, în zona de cercetare, dezvoltare, inovare, trebuie să avem grijă la condițiile specifice pe care fiecare din țări le are, și obiectivul nostru este să facem ca economia din zona europeană să progreseze în fiecare din țările membre”, a mai explicat șeful statului.

„Extinderea Uniunii Europene nu este un act de caritate, este o investiție în securitate”

„Pe partea de securitate, evident, răspundem cu toții la o necesitate. Această necesitate este mai prezentă în Flancul Estic, și salut preocuparea Comisiei pentru Flancul Estic. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun legat de securitate este că extinderea Uniunii Europene, și în Moldova, și în Ucraina, și în Balcanii de Vest, nu este un act de caritate, este o investiție în securitate, și România va susține acest lucru. Evident, este nevoie ca toate aceste țări să se alinieze unor standarde, poate ne uităm puțin la ele, dar unor standarde pe care Uniunea și le-a definit, și, pentru acele țări care au voința și doresc – și în special Republica Moldova - care au voința de a intra în lumea europeană, România este un puternic susținător.

O să urmeze un an intens. Nu știu cine va avea un job ușor în această perioadă, dar va fi un an extrem de important, pentru că vom decide împreună – cu toate discuțiile și cu toate concesiile reciproce pe care trebuie să le facem - vom decide împreună viitorul pe termen mediu al Europei, și e foarte important ca cât mai mulți dintre dumneavoastră să fie incluși în această dezbatere”, a mai transmis șeful statului.