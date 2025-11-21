search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Nicușor Dan: „România are maturitatea și expertiza pentru a fi parte din procesul de decizie. Extinderea UE nu este un act de caritate”

0
0
Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat în cadrul unui eveniment, la care au fost prezenți și lideri europeni, că România are, în prezent, într-un moment important, de stabilire a direcției Uniunii Europene, „maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie”. 

Șeful statului afirmă că expertiza României poate conta FOTO Inquam / George Călin
Șeful statului afirmă că expertiza României poate conta FOTO Inquam / George Călin

„E o onoare pentru mine să fiu aici. Vreau să-l felicit pe domnul ministru Pîslaru pentru organizarea acestei discuții, pentru că mult timp concetățenii noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a Uniunii Europene, și eu cred că România are în momentul ăsta maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie. Și o facem într-un moment foarte important în care decidem cumva strategia, direcția Uniunii Europene - deci a României - 2028-2034”, a precizat șeful statului, prezent la evenimentul „High-Level Conference Cohesion2027+”. 

Șeful statului a explicat totodată că economia și securitatea sunt două teme care vor marca perioada următoare:

„Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo - economie și securitate. Economie pentru că competiția globală a devenit mult mai intensă, și securitate pentru că, de asemenea, am văzut că ordinea internațională bazată pe reguli este pusă în discuție.

Pe partea de economie, este o regulă foarte simplă. Cine este mic, este mai puțin competitiv decât cine este mare. Și, din cauza asta, Europa a suferit, economia europeană și deci noi toți am suferit foarte mult pentru că suntem încă fragmentați. Și este interesul nostru al tuturor ca piața unică să fie consolidată și, prin asta, economia Europei să fie mai competitivă, deci și a noastră. Ăsta este un lucru”, a subliniat șeful statului.

„Trebuie să avem grijă la disparități”

Potrivit președintelui României, securitatea Uniunii Europene este amenințată și de tensiunile generate de decalajul dintre statele mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.

„Al doilea lucru - și, din nou, vorbesc de Europa - suferim la capitolul competitivitate și din cauză că nu suntem suficient de performanți la capitolul inovare. Și aici, bineînțeles, Cadrul Financiar Multianual vorbește de foarte mult de această zonă de cercetare, dezvoltare, inovare, doar că - și ăsta este mesajul meu - trebuie să avem grijă la disparități. Pentru că, dacă competiția o să fie una care nu ține cont de contextul de dezvoltare al membrilor Uniunii Europene, o să avem o competiție care va fi câștigată de cei mai buni și o să vedem o creștere a decalajului între țările mai dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate. Asta va duce, bineînțeles, la o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate.

Deci, unul din mesajele mele importante este că, în zona de cercetare, dezvoltare, inovare, trebuie să avem grijă la condițiile specifice pe care fiecare din țări le are, și obiectivul nostru este să facem ca economia din zona europeană să progreseze în fiecare din țările membre”, a mai explicat șeful statului.

„Extinderea Uniunii Europene nu este un act de caritate, este o investiție în securitate”

„Pe partea de securitate, evident, răspundem cu toții la o necesitate. Această necesitate este mai prezentă în Flancul Estic, și salut preocuparea Comisiei pentru Flancul Estic. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun legat de securitate este că extinderea Uniunii Europene, și în Moldova, și în Ucraina, și în Balcanii de Vest, nu este un act de caritate, este o investiție în securitate, și România va susține acest lucru. Evident, este nevoie ca toate aceste țări să se alinieze unor standarde, poate ne uităm puțin la ele, dar unor standarde pe care Uniunea și le-a definit, și, pentru acele țări care au voința și doresc – și în special Republica Moldova - care au voința de a intra în lumea europeană, România este un puternic susținător.

O să urmeze un an intens. Nu știu cine va avea un job ușor în această perioadă, dar va fi un an extrem de important, pentru că vom decide împreună – cu toate discuțiile și cu toate concesiile reciproce pe care trebuie să le facem - vom decide împreună viitorul pe termen mediu al Europei, și e foarte important ca cât mai mulți dintre dumneavoastră să fie incluși în această dezbatere”, a mai transmis șeful statului. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Jucătorul-problemă de la FCSB! Dezvăluirile lui Mihai Stoica: ”A fost riscant să-l aduc. N-am scuze”
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
digi24.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Permis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Ce riscuri ai dacă refuzi testarea cu etilotestul sau recoltarea probelor biologice
playtech.ro
image
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Ce declarații au făcut părinții Sarei după 7 ore de audieri. În ce stare se afla fetița când a fost dusă la stomatolog: „Nici cel mai mic semn...”
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de români! Se MAJOREAZĂ pensiile cu încă 360 de lei
mediaflux.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!