Finalele Campionatului European de rugby din 2027 se vor disputa la București

Federația Română de Rugby a anunțat că țara noastră va găzdui finalele Rugby Europe Championship de anul viitor. Acestea se vor desfășura la București, în 14 martie 2027.

Echipa de rugby a României are ocazia de a juca finalele CE la București în 2027 Foto: Marian Valentin Burlacu

Practic, într-o singură zi, cei care îndrăgesc sportul cu balonul oval vor avea parte de un adevărat maraton sportiv. Mai exact, ei vor putea urmări patru meciuri de top într-o singură zi, de la meciurile de clasament (7-8, 5-6 și 3-4) până la finala care va decide campioana ediției 2027.

Președinte al Federației Române de Rugby, Alin Petrache a declarat: „Desemnarea României ca gazdă a finalelor Rugby Europe Championship (REC) 2027 reprezintă, fără îndoială, o uriașă onoare, dar și o responsabilitate pe măsură pentru întreaga noastră comunitate ovală. Faptul că forul european ne încredințează organizarea acestui eveniment de top demonstrează că România este recunoscută din nou ca un pilon de stabilitate și profesionalism în rugby-ul de pe continent. Pregătim un adevărat tur de forță organizatoric. Ne asumăm această provocare cu toată energia și resursele noastre, având un obiectiv clar: să le oferim sportivilor, oficialilor și, mai ales, fanilor, o experiență impecabilă, la cele mai înalte standarde internaționale. Capitala va deveni inima rugby-ului european, cu patru meciuri în aceeași zi, un format de tip „Super Sunday” de un dinamism extraordinar. Bucureștiul va găzdui într-un adevărat maraton sportiv marea finală, finala mică și meciurile de clasament, oferind publicului un regal de rugby fără precedent pe parcursul a doar câtorva ore. Acest turneu nu este doar despre performanță, ci și despre promovarea valorilor noastre: respectul, disciplina și solidaritatea. Suntem pregătiți să demonstrăm că România poate organiza evenimente de anvergură internațională și îi așteptăm pe toți iubitorii sportului să fie alături de ‘Stejari’ și de elita rugby-ului european în 2027, pentru un spectacol de neuitat!”.

Foto: Rugby Romania

Rugby Europe a anunțat, totodată, și programul partidelor din prima fază a ediției 2027 din Rugby Europe Championship. Anul viitor, Stejarii vor disputa două meciuri în deplasare, cu Belgia, în 6 februarie și cu Georgia, în 20 februarie, precum și unul pe teren propriu, cu Polonia, în 12 februarie.

Opt echipe vor fi împărțite în două grupe

La ediția 2027 a Campionatului European vor participa opt echipe, împărțite în două grupe. România, Georgia, Belgia și Polonia se vor afla în Grupa A, iar Portugalia, Spania, Țările de Jos și Elveția vor fi în Grupa B. Competiția va debuta în 6 februarie, runda a doua fiind programată în weekend-ul 12-14 februarie, iar ultima în 20 și 21 februarie.

Primele două clasate din fiecare grupă vor juca în semifinalele locurilor 1-4, iar formațiile clasate pe 3 și 4 vor evolua în semfinalele turneului 5-8. Aceste partide sunt programate în 6 și 7 martie. Competiția se va încheia cu finala și meciurile de clasament programate toate în aceeași zi, în 14 martie.

Rugby Europe Championship 2027

Program meciuri

Etapa 1

6 februarie 2027

Ora 16.15 (ora României): Belgia – România

(Bruxelles)

Ora 13.30: Țările de Jos – Spania

(Amsterdam)

Ora 20.30: Polonia – Georgia

(Gdynia)

7 februarie 2027

Ora 14.00: Elveția – Portugalia

(Yverdon-les- Bains)

Etapa a 2-a

12 februarie 2027

Ora 18.00: România – Polonia

(București)

13 februarie 2027

Ora 14.00: Țările de Jos – Portugalia

(Amsterdam)

Ora 21.00: Belgia – Georgia

(Bruxelles)

14 februarie 2027

Ora 13.30: Spania – Elveția

(Madrid)

Etapa a 3-a

20 februarie 2027

Ora 17.00: Georgia – România

(Tbilisi)

Ora 20.30: Polonia – Belgia

(Gdynia)

21 februarie 2027

Ora 14.00: Elveția – Țările de Jos

(Yverdon les Bains)

Ora 18.30: Portugalia – Spania

Semifinale

6-7 martie 2027

Meciuri de clasament

14 martie 2027

București