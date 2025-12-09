Preşedintele României, Nicuşor Dan a fost primit, la Paris, de omologul său francez Emmanuel Macron.

Nicușor Dan, aflat în vizită oficială la Paris, a fost primit de președintele Franței Emmanuel Macron.

Cei doi au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale, în special în domeniul apărării, despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, lupta împotriva dezinformării şi întărirea democraţiei în Europa.

„Modul în care s-au desfășurat discuțiile a fost extrem de cordial. Am vorbit de securitate. Franța este importantă în sistemul de securitate, am vorbit de Marea Neagră. Este un obiectiv important al Românii, am vorbit de industria de apărare, pentru că avem investiții în România.

Am vorbit de economie și de investițiile franceze în România și președintele Macron a subliniat că imensa majoritate sunt investiții strategice și nu speculative, am vorbit de chestiuni concrete cum este cea de la Tarnița pe care Franța vrea să o facă în energie.

L-am invitat pe președintele Macron și a confirmat o vizită în cursul anului 2026”, a spus președintele Nicușor Dan.

Președintele României a precizat că a discutat cu omologul francez și despre situația Republicii Moldova, și despre Ucraina, dar și despre problemele asociate „războiului hibrid”.

„Ne-am împărtășit experiența în ceea ce privește războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare, care este o provocare pentru noi toți și în care am agreat că putem să învățăm unii de la ceilalți”, a mai declarat el.

România vrea ca investițiile pe care programul SAFE le aduce în industria de apărare să se transforme în investiții permanente, care continuă și după ce achizițiile românești s-au finalizat, a declarat președintele Nicușor Dan.

„Am vorbit în Franța despre industria de apărare, de contextul SAFE. Avem deja investiții franceze în industria românească de apărare, cum ar fi IAR Ghimbav”, a amintit el.

Nicușor Dan susține că România este deja la a treia etapă în ceea ce privește investițiile în zona de apărare.

„Am avut o etapă în care cumpăram și nu ceream nimic. După care am avut o etapă în care cumpăram și puneam condiție care o parte dintre lucruri să se întâmple în România, dar odată ce achiziția se termina, investiția din România nu mai era actuală. Acum vrem ca investițiile pe care programul SAFE le aduce în industria de apărare să se transforme în investiții permanente, care nu doar să reușească să satisfacă comenzile Armatei Române, ci chiar să fie companii care în aceeași perioadă să exporte și în altă parte și ca investițiile să fie viabile și după ce se întrerupe comanda pe care o face România”, a declarat președintele.

Nicuşor Dan a a vorbit și despre posibilitatea creşterii numărului de trupe franceze din România şi în cât timp s-ar putea produce acest lucru.

”După cum ştiţi, am avut un exerciţiu militar foarte consistent în urmă cu câteva săptămâni în Transilvania şi cu această ocazie Batalionul Multinaţional de la Cincu a fost ridicat la nivel de brigadă şi acest exerciţiu - şi am discutat puţin de lucrul ăsta cu mai multe trupe care au venit din mai multe locuri din Europa - a fost foarte util pentru a vedea nişte probleme logistico-birocratice pe care, la nivel european, trebuie să le rezolvăm. Deci am avut deja o creştere a prezenţei militare în România prin asta şi, evident, odată cu toate aceste exerciţii creşte şi interoperabilitatea între forţele armate europene. Putem să transmitem mesajul că, pentru a descuraja, oricând există o forţă europeană puternică care apără România”, a declarat Nicuşor Dan.