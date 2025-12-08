Nicușor Dan, întâlnire cu președintele Parlamentului din Luxemburg. „Avem un dialog de apărare foarte activ”

Președintele Nicușor Dan a discutat, luni, cu președintele Parlamentului din Luxemburg, Claude Wiseler. Întâlnirea a avut loc la Palatul Cotroceni.

„A fost o plăcere să primesc astăzi vizita președintelui Parlamentului din Luxemburg, @ClaudeWiseler. Am discutat despre relațiile foarte strânse și constructive dintre țările noastre, bazate pe prietenia noastră specială, legăturile istorice și parteneriatul european. Am încurajat dialogul parlamentar ca un canal foarte important în dezvoltarea cooperării noastre”, a scris președintele Nicușor Dan pe pagina sa de X.

Șeful statului român a menționat, de asemenea, și prezența militară a Luxemburgului în grupul de luptă NATO de la Cincu.

„Avem un dialog de apărare foarte activ și apreciez prezența militară a Luxemburgului în grupul de luptă NATO de la Cincu, care are misiunea importantă de a consolida descurajarea și apărarea Aliaților pe Flancul Estic”, a transmis Nicușor Dan.

El a adăugat: „De asemenea, am discutat modalități de a coordona mai bine eforturile pentru combaterea dezinformării și a atacurilor cibernetice, care reprezintă o provocare importantă pentru reziliența instituțiilor noastre democratice.”

Grupul de Luptă NATO de la Cincu, care are drept naţiune-cadru Franţa, a fost înfiinţat în mai 2022, la puţin timp după începerea invaziei ruse în Ucraina. În noiembrie 2024, un număr de 200 de soldați spanioli, cu 40 de vehicule militare, s-au alăturat Grupului de Luptă NATO dislocat în Cincu.