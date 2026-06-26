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Nicușor Dan convoacă luni ședința CSAT. Ce subiecte se află pe agendă

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Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială.

N. Dan anunță ședință CSAT luni, la ora 15.00. FOTO: captură video presidency.ro
N. Dan anunță ședință CSAT luni, la ora 15.00. FOTO: captură video presidency.ro

Potrivit instituției prezidențiale, pe ordinea de zi figurează mai multe teme importante privind securitatea națională și apărarea, inclusiv obiectivele României pentru viitorul Summit NATO de la Ankara.

Membrii CSAT vor analiza și forțele și mijloacele Armatei Române care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații desfășurate în afara teritoriului statului român în anul 2027.

Un alt subiect important vizează implicațiile suspendării certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană. În acest context, CSAT va analiza efectele asupra continuității serviciilor de navigație aeriană și asupra securității spațiului aerian al României.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda reuniunii vor fi incluse și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.

În ceea ce privește summitul Alianței de la Ankara, cancelarul german Friedrich Merz a propus miercuri ca statele membre NATO să adopte la viitorul summit, programat în luna iulie, un angajament ferm de finanțare pentru Ucraina, menit să transmită un mesaj de sprijin pentru Kiev în războiul cu Rusia.

Anunțul a fost făcut la Berlin, după o reuniune la care au participat președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni și premierul polonez Donald Tusk.

„Vrem să transmitem la Ankara un semnal clar de sprijin pentru Ucraina. Guvernul propune ca, în calitate de aliați europeni ai NATO, să oferim Kievului un angajament ferm de finanțare”, a declarat Friedrich Merz, conform EFE și Agerpres.

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