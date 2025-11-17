Nicuşor Dan a convocat CSAT luni, pe 24 noiembrie. Agenda include subiecte de maximă importanţă pentru perioada următoare

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 12:00. La discuţii vor participa principalii factori decizionali în domeniul securităţii naţionale, iar agenda include subiecte de maximă importanţă pentru perioada următoare.

Printre punctele principale se numără analiza Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru 2025-2030, evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la adresa României în 2026, precum şi raportul privind activităţile desfăşurate în primele şapte luni ale anului 2025 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, considerate ameninţări la siguranţa naţională. Totodată, CSAT va examina raportul consolidat privind participarea României la exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

Administraţia Prezidenţială subliniază că, pe lângă aceste teme, vor fi analizate şi alte subiecte de actualitate din domeniul securităţii naţionale. Strategia Naţională de Apărare, publicată miercuri de Palatul Cotroceni, evidenţiază că România, deşi încă îşi ajustează instituţiile la noile realităţi economice şi sociale, se află „în pragul maturităţii naţionale şi statale depline”, pregătită să îşi soluţioneze vulnerabilităţile şi să valorifice oportunităţile istorice şi naturale de care dispune.

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat, într-o conferinţă de presă, că documentul introduce conceptul de „independenţă solidară”, menit să asigure o poziţionare strategică mai puternică a României în regiune şi în cadrul alianţelor internaţionale. După avizarea în CSAT, Strategia de Apărare va fi prezentată săptămâna viitoare şi în Parlament.