Vicepremierul interimar, Tanczos Barna, a avertizat marți, 14 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că urșii se extind tot mai mult din zona Carpaților spre sud și est, ajungând inclusiv în zone de deal și de șes.

„Au coborât din Carpați și se duc în zona de deal și de șes. O să facă baie în Delta Dunării dacă nu avem grijă. (...) Am prezentat și Comisiei Europene studiul pe care l-am făcut pe bani mulți, bani europeni, cu analize genetice. Ce au vrut toate ONG-urile. Au acum analiza. Nu le convine că a ieșit o cifră prea mare: 10.000-12.000, între 10.000 și 12.000 de exemplare.”

Vicepremierul susține că urșii periculoși care ajung în localități trebuie eliminați imediat.