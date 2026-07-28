Clipe de panică pe Transfăgărășan, după ce un urs s-a apropiat la doar câțiva centimetri de un turist, fără ca bărbatul să observe inițial prezența animalului. Întreaga scenă a fost surprinsă de un alt turist aflat într-o mașină și a devenit virală pe rețelele sociale, unde a strâns peste 1,3 milioane de vizualizări.

Incidentul a avut loc pe 27 iulie, pe Transfăgărășan. În imaginile filmate se vede cum turistul stă lângă șosea și privește spre stânci, fără să-și dea seama aparent că un urs se apropie încet din spatele său.

Animalul ajunge la doar câțiva centimetri de bărbat și, la un moment dat, îi miroase piciorul, în timp ce acesta rămâne complet nemișcat.

Abia când ursul îi apare în față, turistul reacționează. Acesta începe să fugă, ocolește mașina din care era filmată scena și reușește să se refugieze în propriul autoturism, în timp ce ursul îl urmărește pentru câteva momente.

Filmarea a fost făcută de un alt turist aflat într-o mașină din apropiere.

Sursa video: Facebook/ zpl.ro

Mii de comentarii

Videoclipul a generat numeroase reacții în mediul online. Mulți internauți s-au întrebat cum de bărbatul nu a observat apropierea ursului.

Alții au apreciat însă că reacția acestuia a fost una inspirată și au susținut că turistul ar fi simțit prezența animalului, dar a ales să nu se miște pentru a evita provocarea unei reacții agresive.

„Dacă s-ar fi mișcat, ursul ar fi alergat după el. A încercat să rămână complet nemișcat. Dacă fugea, ursul l-ar fi urmărit și l-ar fi putut ataca. A procedat inteligent”, a comentat un utilizator.

În același timp, unii au criticat faptul că șoferul aflat în spatele turistului nu a claxonat pentru a alunga ursul. Un localnic a explicat însă că o astfel de reacție ar fi putut fi chiar mai periculoasă.

„Claxonând nu îi mai sperii, crede-mă că sunt din zonă. Din contră, dacă omul reacționa la claxon, dacă se speria, era risc mai mare să sară ursul pe el decât așa, statuie cum era el acolo”, a scris acesta.

Tanczos Barna avertizează că urșii se extind spre zonele de deal și șes

Vicepremierul interimar, Tanczos Barna, a avertizat marți, 14 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că urșii se extind tot mai mult din zona Carpaților spre sud și est, ajungând inclusiv în zone de deal și de șes.

„Au coborât din Carpați și se duc în zona de deal și de șes. O să facă baie în Delta Dunării dacă nu avem grijă. (...) Am prezentat și Comisiei Europene studiul pe care l-am făcut pe bani mulți, bani europeni, cu analize genetice. Ce au vrut toate ONG-urile. Au acum analiza. Nu le convine că a ieșit o cifră prea mare: 10.000-12.000, între 10.000 și 12.000 de exemplare.”

Vicepremierul susține că urșii periculoși care ajung în localități trebuie eliminați imediat.