Tanczos Barna, la „Interviurile Adevărul”. Viceprim-ministrul va discuta despre blocajul politic, riscul retrogradării în „junk” și situația fermierilor

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, este invitat marți, 14 iulie, la „Interviurile Adevărul”. Acesta va vorbi despre soluțiile pentru formarea și învestirea unui nou Guvern, starea economiei țării, dar și despre agricultură, creșterea prețului petrolului, măsurile de sprijin pentru fermieri și starea recoltelor din acest an.

Pe plan politic, ministrul va vorbi despre blocajul privind formarea unui nou Guvern și despre poziția UDMR în actualul context. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a propus formarea unui „guvern de armistițiu”, care să lase deoparte conflictele politice și să se concentreze asupra priorităților României.

Potrivit liderului UDMR, o astfel de formulă ar oferi timp pentru refacerea unei coaliții și pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR, evitând întârzierile care ar putea afecta accesarea fondurilor europene.

De asemenea, invitatul Irinei Petraru va discuta despre scenariul alegerilor anticipate, promovat intens de AUR. Marți, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a afirmat că alegerile anticipate sunt „singura modalitate de ieșire rațională și democratică din această criză politică”.

La rândul său, liderul AUR, George Simion, a declarat că partidul pe care îl conduce este dispus să contribuie la deblocarea situației politice, cu condiția să fie implicat în luarea deciziilor și să primească șefia Senatului.

Ministrul interimar va aborda și situația finanțelor României, în contextul în care încep evaluările agențiilor de rating. Acesta va explica în ce măsură instabilitatea politică poate afecta ratingul de țară și ce ar însemna o eventuală retrogradare în categoria „junk”.

Nicușor Dan a precizat că prima delegație a agențiilor de rating va veni în România pe 18 iulie, urmând să prezinte un raport la finalul lunii.

De asemenea, va vorbi despre prudența mediului de afaceri, în condițiile în care firmele amână investițiile și așteaptă formarea unui nou Guvern, precum și despre temerile privind introducerea unor noi taxe și posibile schimbări economice majore.

Nu în ultimul rând, Tanczos Barna va vorbi despre efectele creșterii prețului petrolului asupra fermierilor și posibilele măsuri de sprijin pentru aceștia. De asemenea, va analiza situația recoltelor din acest an.