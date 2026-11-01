Un atac cu drone rusești a vizat, duminică, orașul Cernăuți din Ucraina, aflat în apropierea graniței cu România. Momentul atacului a fost surprins în imagini, în care se poate observa impactul dronelor și urmările loviturilor. O clădire administrativă civilă a fost avariată, iar un bărbat de 67 de ani a fost rănit.

sursa video: Suceveanul

Potrivit guvernatorului regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, mai multe drone rusești au fost detectate deasupra regiunii, iar două dintre acestea au lovit o clădire din oraș.

„O clădire administrativă civilă a fost avariată în urma atacului cu două drone din Cernăuți. Un bărbat în vârstă de 67 de ani a suferit răni provocate de șrapnel. I s-a acordat primul ajutor și a fost spitalizat”, a transmis oficialul pe Facebook.

De asemenea, căderea unei drone a provocat un incendiu în zonă.

sursa video: Zorile Bucovinei/Facebook

În apropierea locului în care au căzut dronele se află aeroportul din Cernăuți, precum și centrala termică a orașului, potrivit Agerpres.

Bărbatul rănit a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. Autoritățile ucrainene nu au oferit, deocamdată, alte informații privind amploarea pagubelor provocate de atac