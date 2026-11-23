Partidele naționaliste și eurosceptice câștigă teren în patru dintre cele mai mari state membre. Alegerile din următoarele luni vor testa rezistența blocului comunitar ca niciodată până acum, scrie The Guardian.

Extrema dreaptă poate lărgii fisurile din Uninea Europeană Foto: AFP

La sfârșitul anului 1998, Tony Blair era premier al Marii Britanii, Lionel Jospin conducea guvernul Franței, iar Gerhard Schröder tocmai fusese ales cancelar al Germaniei. UE avea 15 state membre, iar partidele de centru-stânga, proeuropene, se aflau la putere, singure sau în coaliții, în toate, cu excepția a două.

Economia creștea rapid și nivelul de trai se îmbunătățea. Extinderea spre est era în curs. La Washington, Bill Clinton promova același centrism al „celei de-a treia căi“, o cale de mijloc între capitalismul pieței libere și socialismul tradițional. UE părea să aibă istoria de partea ei, notează publicația.

La aproape trei decenii distanță, politica de pe continent pare din nou să încline într-o singură direcție. De data aceasta, avântul aparține extremei drepte naționaliste, iar rezultatul ar putea fi o desfacere semnificativă a consensului european de după război, pe care s-a construit UE.

Între 29 noiembrie și sfârșitul anului viitor, blocul comunitar va traversa o serie neobișnuită de scrutinuri. Patru dintre cele cinci state membre cu cea mai mare populație și cea mai puternică economie merg la urne. Alegeri parlamentare sunt programate și în Estonia, Finlanda, Grecia și Slovacia, iar în Germania au loc scrutinuri regionale.

Spania, Franța, Polonia, Italia

Ciclul începe în Spania, cu alegeri generale anticipate pe 29 noiembrie. Coaliția socialistă a premierului Pedro Sánchez se confruntă cu o înfrângere probabilă în fața dreptei: Partidul Popular (PP), conservator, și Vox, de extremă dreapta, care guvernează deja împreună în unele regiuni.

Urmează, în primăvară, alegerile prezidențiale și parlamentare din Franța. Principala favorită la prezidențiale este Marine Le Pen, de la formațiunea de extremă dreapta Adunarea Națională (RN). Ea se află la distanță mare de liderul de extremă stângă Jean-Luc Mélenchon și de o opoziție moderată profund divizată.

În Polonia, la alegerile de la sfârșitul anului viitor, partidele naționaliste, care adunate dețin aproape jumătate din voturi, ar putea înlătura de la putere coaliția liberală a premierului Donald Tusk, în ciuda divizărilor recente din tabăra acestora.

În Italia, Giorgia Meloni, al cărei partid, Frații Italiei, are rădăcini în extrema dreaptă, speră la un al doilea mandat la scrutinul programat înainte de sfârșitul lui 2027. Ea este presată pe flancul drept de noul partid Viitorul Național.

Un paradox: sprijin record pentru UE

Valul naționalist vine pe fondul unui sprijin public puternic pentru UE. Șocați de haosul Brexitului și în căutare de siguranță într-o lume tot mai neliniștitoare, 74% dintre europeni, un nivel record, consideră că țara lor beneficiază de apartenența la bloc. Foarte puține partide eurosceptice mai pledează acum pentru ieșirea din UE.

Eurosceptici și naționaliști continuă totuși să vadă în UE un proiect impus de sus în jos, care subminează suveranitatea națională. Ei vor să o transforme într-o asociere mult mai laxă de state naționale suverane.

Potrivit politologului italian Nathalie Tocci, acest supraciclu electoral ar putea „schimba dramatic fața Europei“. Ar putea duce nu doar la „o erodare lentă a proiectului european, ci la o golire de conținut, dacă nu chiar la o implozie“.

Ce stă în spatele fenomenului

Fiecare scrutin are specificul lui, iar contextul național contează. Analiștii sunt însă de acord că forțele de fond sunt conectate: creșterea economică lentă, îmbătrânirea populației, finanțele publice tensionate și costul vieții aflat în continuă creștere au erodat sprijinul pentru partidele tradiționale de centru-stânga și centru-dreapta. Valul de proteste conduse de tineri din Europa este doar cel mai vizibil semn al nemulțumirii profunde a alegătorilor.

În paralel, partidele naționaliste au devenit tot mai abile în a inventa și a exploata o listă mereu schimbătoare de pretinse amenințări și crize: de la migrație și vaccinuri la tranziția verde, sprijinul pentru Ucraina, globalizare, elitele internaționale și instituțiile supranaționale. Aceste narațiuni sunt amplificate de dezinformarea rusă și de sprijinul deschis acordat partidelor „patriotice“ de administrația lui Donald Trump de la Casa Albă, subliniază The Guardian.

Rezultatul este o politică fragmentată și polarizată. Aproape unul din patru alegători votează acum cu partide de extremă dreapta, o pondere de aproape cinci ori mai mare decât la mijlocul anilor '90.

Extrema dreaptă nu mai bate la ușa Europei. Îi scrie deja agenda

O ascensiune care nu e liniară

Creșterea nu a fost constantă. În ultimul an, Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut o victorie istorică la alegerile regionale din estul Germaniei. În schimb, în Țările de Jos, Partidul pentru Libertate al lui Geert Wilders a pierdut aproape o treime din locuri. În Ungaria, Fidesz, partidul lui Viktor Orbán, a fost învins clar, iar Democrații din Suedia, de extremă dreapta, au pierdut din sprijin pentru prima dată în 16 ani.

Tendința de fond rămâne totuși ascendentă. Politologii o pun în principal pe seama normalizării și integrării în discursul dominant a ideilor extremei drepte, în special în privința imigrației. Partidele de centru-dreapta demontează treptat „zidurile de protecție“ care le interziceau colaborarea cu dreapta radicală. La nivel european, Partidul Popular European, de centru-dreapta, a apelat tot mai des la grupuri situate mai la dreapta pentru a anula părți din Pactul Verde european și a înăspri regulile privind migrația.

Impactul asupra Consiliului European

Cel mai mare impact asupra UE s-ar putea resimți în Consiliul European, format din liderii naționali, unde se află în prezent doar trei șefi de guvern de centru-stânga din 27.

Dacă liderii eurosceptici din Franța, Spania și Polonia li se vor alătura, până la sfârșitul lui 2027, celor din Cehia, Italia, România, Slovacia și Slovenia, ei nu ar avea numărul de voturi necesar pentru a rescrie legislația UE. Ar forma însă o minoritate de blocaj redutabilă. Negocierile pentru bugetul UE, viitoarea extindere, ajutorul pentru Ucraina și o integrare mai profundă în domenii esențiale, precum apărarea, energia, finanțele și tehnologia, ar putea fi paralizate, avertizează analiștii.

Potrivit lui Tocci, comportamentul actualilor lideri s-ar putea schimba dacă ar avea sprijin din partea altora. Reținerea relativă a Giorgiei Meloni se explică parțial prin izolarea ei față de omologii din curentul principal, precum Tusk, Sánchez și francezul Emmanuel Macron. Contează și dependența Romei de fondurile europene de redresare, de 200 de miliarde de euro.

Dacă ar sta la masă cu Le Pen, cu liderul polonez al partidului de extremă dreapta Lege și Justiție (PiS), Jarosław Kaczyński, și cu un guvern spaniol susținut de Vox, ar avea mai puține motive să joace după regulile proeuropene. Acasă, ea ar fi presată de Roberto Vannacci, liderul de linie dură al Viitorului Național, iar fondurile europene s-ar apropia de final.

Miza principală: Franța

Analiștii sunt de acord că Franța este câmpul de luptă decisiv. Programul electoral al lui Le Pen o pune pe un curs de coliziune cu Bruxelles-ul. Ea vrea să reducă cu 11 miliarde de euro contribuția Franței la bugetul UE, să organizeze un referendum constituțional pentru a proclama supremația dreptului francez asupra celui european și să încalce mai multe reguli ale pieței unice.

Adâncirea crizei politicii germane: ignorarea realității provoacă dezastre

Franța „are o influență foarte mare asupra UE“, a declarat Mujtaba Rahman, de la firma de consultanță Eurasia Group. El a explicat că, spre deosebire de Orbán, o președintă Le Pen ar avea „mult mai multă putere de a pune în practică scenariul extremei drepte de subminare a arhitecturii supranaționale a UE, bazate pe stat de drept“.

Până acum, Bruxelles-ul a ținut sub control forțele perturbatoare precum Orbán în principal pentru că la masa negocierilor se aflau rareori mai mult de doi-trei astfel de lideri. Un bloc eurosceptic coeziv ar lăsa UE incapabilă să impună standarde privind statul de drept, să integreze în continuare politicile economice și de securitate sau chiar să cadă de acord asupra aproape oricărui subiect. Prima victimă ar fi, foarte probabil, Ucraina, iar Le Pen ar conduce un grup de blocare a ajutorului suplimentar.

„Teste esențiale“ pentru rezistența UE

Alegerile care urmează ar putea deveni „teste esențiale pentru reziliența UE“, a concluzionat, pentru The Guardian, Stefan Lehne, de la think-tank-ul Carnegie Europe. Amenințarea la adresa blocului ar putea să nu fie imediată sau existențială, a spus el, dar riscurile pe termen mediu sunt semnificative.

„Este posibil ca un rol mai puternic al dreptei radicale să nu desfacă UE în forma în care există astăzi“, a afirmat Lehne, dar ar putea „să o împiedice să devină ceea ce are nevoie să fie pentru a face față provocărilor viitorului“. Eșecul prelungit de a acționa colectiv, acolo unde este nevoie, ar duce treptat, dar inevitabil, la o „pierdere a relevanței“, a adăugat el.