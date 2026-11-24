Un șofer român stabilit în Italia a ajuns în atenția poliției belgiene după ce a fost surprins conducând haotic pe o stradă din orașul Mechelen. Bărbatul circula cu aproximativ 20 km/h sub viteza obișnuită a traficului și se deplasa în zig-zag.

Poliția belgiană Foto: Stiri din diaspora

Incidentul s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute pe Liersesteenweg, unde un echipaj al poliției rutiere din zona Rivierenland a observat autoturismul care circula neobișnuit. Comportamentul șoferului i-a determinat pe agenți să îl tragă pe dreapta pentru verificări.

În mașină se aflau cinci persoane: conducătorul auto, un cetățean român care locuiește în Italia, și patru pasageri. Polițiștii au constatat încă de la început că niciunul dintre pasageri nu purta centura de siguranță.

„Niciunul dintre cei patru pasageri nu avea centura de siguranță pusă”, a declarat Dirk Van de Sande, purtătorul de cuvânt al poliției Rivierenland, pentru publicația belgiană Het Laatste Nieuws, scrie Mediafax.

Test pozitiv la canabis. Românul a spus că se droghează zilnic de zece ani

Având în vedere modul în care conducea, polițiștii au decis să îl testeze pe șofer pentru consumul de droguri. Rezultatul a fost pozitiv pentru canabis.

Bărbatul nu a negat consumul de substanțe interzise și le-ar fi spus agenților că se droghează zilnic de aproximativ zece ani.

„Consum droguri de zece ani, în fiecare zi”, le-ar fi declarat acesta polițiștilor, potrivit informațiilor prezentate de presa belgiană.

Fără permis, asigurare și inspecție tehnică valabilă

Verificările au scos la iveală și alte nereguli grave. Șoferul nu deținea un permis de conducere valabil, iar numărul de înmatriculare al autoturismului nu figura ca fiind atribuit unui vehicul.

În plus, inspecția tehnică expirase de aproximativ șase luni, iar mașina nu avea asigurare obligatorie valabilă.

Din cauza acestor probleme, polițiștii au decis să indisponibilizeze autoturismul.

„Vehiculul nu era nici asigurat și, prin urmare, a fost pus sub sechestru”, a explicat purtătorul de cuvânt al poliției.

Amendă de 1.386 de euro. Șoferul riscă să rămână fără mașină

Pentru că nu are domiciliul în Belgia, românului i s-a solicitat plata pe loc a unei sancțiuni în valoare de 1.386 de euro. Autoritățile i-au acordat un termen de 96 de ore pentru achitarea amenzii.

Bărbatul le-a spus însă polițiștilor că nu are bani pentru a plăti suma solicitată.

În aceste condiții, acesta riscă să piardă definitiv autoturismul, care a fost deja indisponibilizat de autoritățile belgiene.

„A susținut că nu poate plăti, astfel că riscă, în cele din urmă, confiscarea mașinii”, a precizat Dirk Van de Sande.

Pasagerii au fost amendați pentru nepurtarea centurii

Nici cei patru pasageri nu au scăpat de sancțiuni. Toți au primit amenzi pentru că nu purtau centurile de siguranță în timpul deplasării.

Spre deosebire de șofer, aceștia și-au achitat sancțiunile pe loc.

Autoturismul a rămas în custodia autorităților, iar șoferul român riscă să îl piardă definitiv dacă nu respectă condițiile de plată stabilite de poliția belgiană.