Prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan, efectuează marți, 24 noiembrie, o vizită oficială în România, în cadrul căreia va avea întrevederi cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, și cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria.

Nikol Pashinyan, premierul Armeniei Foto: EPA EFE

În prima parte a zilei, oficialul armean va fi primit de președintele Nicușor Dan. Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile vor viza relațiile bilaterale, cooperarea regională și sprijinul României pentru apropierea Armeniei de Uniunea Europeană.

Administrația Prezidențială subliniază că relația dintre cele două țări și prietenia strânsă dintre România și Republica Armenia se bazează pe respect reciproc, valori comune și legături istorice profunde.

Vizita lui Nikol Pashinyan este prima efectuată în România de un prim-ministru al Armeniei din 2011, precizează aceeași sursă.

Totodată, pe 17 decembrie se împlinesc 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Armenia, potrivit Administrației Prezidențiale.

Ulterior, premierul armean va avea o întrevedere cu prim-ministrul Luca Niculescu, la Palatul Victoria. Întâlnirea va fi urmată de declarații de presă comune.