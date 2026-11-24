O pauză poate fi și un prilej de a-ți pune cunoștințele la încercare. Cititorii „Adevărul” găsesc în rubrica online „Jocurile zilei” quiz-uri de cultură generală și jocuri de logică, într-un format accesibil de pe telefon, tabletă sau computer.

Provocarea zilei Foto: AI-generated illustration

De la cultură generală la integrame

Oferta include sudoku cu niveluri de dificultate ușor, mediu și dificil, integrame tematice, quiz-uri și rebusuri concepute pentru ediția online. Cititorii pot alege provocarea preferată sau pot alterna mai multe tipuri de jocuri.

Un exemplu este quiz-ul din ediția de marți, 24 noiembrie, care a avut tema „Cai celebri” și a cuprins 27 de întrebări.

În aceeași ediție, integrama „Între cei apropiați” a combinat definiții mai ușoare cu unele care cer mai multă atenție, adresându-se atât începătorilor, cât și pasionaților.

Fără instalarea unei aplicații

Rubrica include și „Caută minele”, alături de Rebus și Sudoku. Jocurile pot fi accesate direct, fără instalarea unei aplicații, iar progresul poate fi salvat.

Astfel, cititorii pot reveni la provocarea aleasă în momentele libere de peste zi sau în pauzele de relaxare de acasă.