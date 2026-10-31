RO-Alert în județul Iași, după o posibilă incursiune de drone. Oamenii, îndemnați să se adăpostească

O alertă aeriană privind o posibilă incursiune de drone a fost transmisă, prin sistemul RO-Alert, pentru județul Iași. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le-a recomandat locuitorilor să își păstreze calmul și să se adăpostească.

Mesajul a fost emis în județul Iași Foto: AI

Potrivit mesajului transmis populației, oamenii sunt sfătuiți să se refugieze în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

În cazul în care nu au acces la astfel de spații, aceștia trebuie să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Foto: RO ALERT

Mesajul RO-Alert nu precizează zona vizată și nici durata alertei.

Este al doilea incident de acest tip semnalat în județul Iași, transmite presa locală.

În septembrie, locuitorii din cinci județe din nordul Moldovei, printre care și Iași, au primit mesaje RO-ALERT după ce o dronă care ar fi venit dinspre Republica Moldova a fost detectată în apropierea graniței. Alertele au vizat și județele Botoșani, Neamț, Vaslui și Suceava.

Pe 8 septembrie, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, la aproximativ 30 de kilometri sud-est de Iași, după ce fusese detectată în apropiere de Chișinău. Ministerul Apărării Naționale a ridicat două aeronave F-18 pentru monitorizarea situației, iar alerta aeriană a fost extinsă ulterior în mai multe județe.

Ulterior, autoritățile din Republica Moldova au anunțat că drona s-a prăbușit în zona localității Mihăilenii Vechi, după ce a revenit în spațiul aerian moldovenesc. Experții care au examinat fragmentele aparatului au descoperit bile metalice în craterul format la impact, descrise de autorități drept „elemente de nimicire”.