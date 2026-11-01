 O rafinărie importantă din Rusia, vizată de drone ucrainene, potrivit Kievului. Ce recunosc autoritățile ruse | adevarul.ro
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Video O rafinărie importantă din Rusia, vizată de drone ucrainene, potrivit Kievului. Ce recunosc autoritățile ruse

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întreprindere industrială" a fost lovită duminică într-un atac cu drone într-o regiune situată la circa 400 de kilometri est de Moscova, au anunțat autoritățile ruse, în timp ce Ucraina a afirmat că a atacat o importantă rafinărie de petrol.

Atac cu drone
Atac masiv cu drone ucrainene Foto: X/Anton Gherascenco

Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a raportat „un atac masiv cu drone" în timpul nopţii şi duminică dimineaţa, în urma căruia o „întreprindere industrială din districtul Kstovo a suferit pagube semnificative".

„Peste o sută de drone au fost distruse" și „conform informațiilor preliminare, nu au existat victime", a adăugat el într-un comunicat, fără a specifica natura activităților uzinei, scrie Agerpres.

Presa ucraineană a relatat că un „atac a avut loc asupra rafinăriei de petrol Kstovo"„una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, care produce combustibili şi lubrifianți".

Vineri, autoritățile ruse au declarat că Ucraina şi-a reluat atacurile asupra rafinăriilor rusești după o pauză de câteva zile.

Ministrul adjunct al energiei din Rusia, Alexander Novak, a declarat că trei rafinării au fost lovite în cursul zilei.

Ca represalii pentru atacurile rusești care au devastat infrastructura energetică de la lansarea ofensivei Moscovei în Ucraina în februarie 2022, Kievul lansează cu regularitate atacuri cu drone asupra siturilor industriale din Rusia.

Aceste atacuri au drept scop întreruperea fluxului de hidrocarburi care finanțează efortul de război al Kremlinului.

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