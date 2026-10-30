 Fabrica din Rusia care hrănește armata lui Putin, atacată de dronele ucrainene. Uzina produce rații alimentare pentru trupele de pe front | adevarul.ro
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Fabrica din Rusia care hrănește armata lui Putin, atacată de dronele ucrainene. Uzina produce rații alimentare pentru trupele de pe front

Război în Ucraina
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Dronele ucrainene au atacat, în noaptea de joi spre vineri, 30 octombrie, fabrica Konservsushprod din orașul Starodub, regiunea Briansk din Rusia. Unitatea produce conserve și rații alimentare destinate armatei ruse, inclusiv la comanda Ministerului Apărării.

sursa video: Telegram

Fabrica a fost vizată în cadrul unui atac cu drone asupra unor obiective din regiunea Briansk. Mai mulți locuitori din Starodub au auzit explozii în cursul nopții.

O alertă privind pericolul unui atac cu rachete a fost emisă în regiune în jurul orei 5:56, ora Moscovei, în dimineața zilei de 30 octombrie. În ziua precedentă, autoritățile emiseseră mai multe alerte privind atacuri aeriene, potrivit Dialog.

Fabrica din Rusia care hrănește armata lui Putin, atacată de dronele ucrainene
Fabrica din Rusia care hrănește armata lui Putin, atacată de dronele ucrainene Foto: Telegram

Fabrica produce conserve și rații alimentare pentru armata rusă

Konservsushprod este o întreprindere specializată în producția de conserve și rații alimentare individuale, inclusiv rații uscate destinate militarilor. Potrivit Dialog.UA, produsele sunt furnizate Ministerului Apărării din Rusia și altor structuri de securitate.

Portofoliul fabricii include conserve de carne și legume, precum și preparate alimentare care intră în componența rațiilor destinate militarilor ruși care luptă în Ucraina.

Un eventual impact asupra activității fabricii ar putea afecta producția unui furnizor de alimente pentru armata rusă. Deocamdată, nu există informații confirmate privind amploarea distrugerilor sau eventualele consecințe asupra aprovizionării trupelor.

Potrivit publicației ucrainene Ukrinform, fabrica Konservsushprod a mai fost vizată de atacuri în 2023 și 2025.

Atacul din 30 octombrie se înscrie în seria operațiunilor ucrainene cu drone care vizează obiective industriale și infrastructuri considerate importante pentru susținerea efortului de război al Rusiei.

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