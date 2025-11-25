Procurorii de la Parchetul Curții de Apel București dau aviz negativ proiectului privind modificarea pensiilor magistraților. Solicită ca CSM să facă același lucru

Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a respins proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților și a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să dea, la rândul său, aviz negativ. Decizia a fost anunțată marți, printr-un comunicat.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, întruniţi la data de 24.11.2025 în Adunare Generală, au exprimat, cu majoritatea celor prezenţi, un punct de vedere negativ referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, solicitând totodată emiterea unui aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii”, se precizează în comunicatul citat de News.ro.

Ce prevede noul proiect de lege

Proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, elaborat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat săptămâna trecută în transparență decizională. CSM are la dispoziție 30 de zile pentru a emite avizul consultativ, care va fi discutat în plen după ce instanțele și parchetele își vor formula pozițiile.

Documentul prevede:

Cuantumul pensiei de serviciu: 55% din media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

În prezent, pensia reprezintă 80% din ultimul salariu brut, fără a depăși ultimul salariu net.

Vârsta de pensionare: trecerea la vârsta standard de 65 de ani se va face în 15 ani, în loc de 10 ani.

Pensionare anticipată: rămâne posibilă cu o vechime de 35 de ani, însă se aplică o penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard.

România are obligația de a modifica legislația privind pensiile magistraților până la 28 noiembrie 2025, jalon asumat în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit oficialilor, neîndeplinirea acestui obiectiv ar putea duce la pierderea a 231 de milioane de euro.

Decizia vine după ce, luni, și magistrații Curții de Apel București și ai Curții de Apel Alba Iulia au respins noul proiect al Guvernului privind reforma pensiilor speciale. Întruniți în Adunare Generală, judecătorii Curții de Apel București au respins cu o majoritate covârșitoare, 215 voturi din 216 prezenți, propunerea legislativă a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, ”consecvenți fiind în susținerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție”.