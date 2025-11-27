Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pe reforma pensiilor magistratilor. Ce spune vicepreședintele CSM

Consiliul Superior al Magistraturii, reunit joi, a dat aviz negativ pe reforma pensiilor magistratilor.

UPDATE Hotărârea CSM va fi transmisă vineri Ministerul Muncii,

„Astăzi, 27 noiembrie 2025, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Hotărârea Plenului CSM, care cuprinde motivele ce au stat la baza adoptării avizului negativ emis, va fi motivată şi transmisă în cursul zilei de 28 noiembrie 2025 către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, a transmis joi Serviciul de Informare Publică al CSM

UPDATE „Au recomandat avizarea negativă. Suntem datori să le respectăm voința"

Claudiu Sandu, vicepreședintele Consiliulului Superior al Magistraturii spune că avizul negativ dat joi de CSM a venit „natural":

„Ca urmare a consultărilor din țară, colegii noștri au recomandat avizarea negativă. Suntem datori să le respectăm voința", a spus Claudiu Sandu, în fața jurnaliștilor.

UPDATE Ministrul Justiției „Era de așteptat”

La finalul ședinței, ministrul Justiției, care s-a abținut de la vot a spus că „era de așteptat”:

„Poziția magistraturii este cunoscută. Din perspectiva mea ca membru al Guvernului, important este că există acest aviz

Poziția față de reforma statutului magistraturii este o poziție a magistraturii și am înțeles faptul că magistrații nu sunt de acord cu această reformă. Eu sunt un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru mine important era să existe un aviz, pentru ca guvernul, mai departe să își realizeze activitatea. }ntrucât această chestiune privea magistratura, am aperciat că poziția mea de a mă abține este una corectă, pentru că avizul trebuie să exprime opinia strictă a magistraturii.”

Știrea inițială

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii s-a reunit de la ora 11.00, pe ordinea de zi fiind alegerea noii conduceri a CSM pentru anul 2026, respectiv președintele și vicepreședintele.

Deși reforma pensiilor nu a fost oficial pe ordinea de zi, Guvernul a sperat că va primi avizul CSM pentru a respecta termenul limită de vineri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind pensiile speciale, dat fiind că nerespectarea acestui termen ar putea costa România 231 de milioane de euro.

Consiliului Superior al Magistraturii a dat însă aviz negativ pe reforma pensiilor magistratilor.

Avizul CSM este însă consultativ. Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ privind reforma pensiilor magistraților.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prezent la ședință, s-a abținut de la vot.

Proiectul de lege le reduce magistraților pensia la 70/% din ultimul salariu net și îi scoate la pensie la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 15 ani.

Amintim că președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a anunțat că va vota „categoric împotrivă” la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind reforma pensiilor magistraților.

Șefa Curții Supreme a avertizat, la Digi24, că această reformă reprezintă o presiune uriașă asupra magistraților și ar putea conduce la eliminarea de facto a pensiilor de serviciu:

„Pot să vă spun doar ce voi face eu, voi da un vot categoric «împotrivă» deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu”.

Referitor la percepția colegilor săi, șefa ÎCCJ a adăugat: „După cum ați văzut, toți au perceput-o ca fiind o presiune uriașă în ultima perioadă. Și eu cred la fel ca și colegii mei”.