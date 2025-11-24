search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Pălărie cere CSM să dea urgent avizul pe reforma pensiilor magistraților: se retrag din sistem cu venituri duble față de media națională

Publicat:

Pensiile magistraților revin în centrul dezbaterii politice. USR acuză întârzieri, iar Guvernul are termen limită până pe 28 noiembrie pentru a adopta reforma cerută de jaloanele PNRR. România riscă pierderea celor 231 milioane de euro dacă legea nu avansează.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR. Foto: Facebook
Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR. Foto: Facebook

Proiectul privind pensiile magistraților continuă să genereze reacții puternice în Parlament. Senatorul USR Ștefan Pălărie spune că discuția despre ingerința politică în justiție nu are temei, pentru că pensia medie cu care magistrații ies din sistem rămâne de două ori mai mare decât pensia medie a românilor. El afirmă că proiectul actual corectează tentația unor pensionări timpurii prin faptul că valoarea pensiei va deveni mai mică decât salariul în plată.

Senatorul le cere reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii să emită rapid avizul necesar. Ștefan Pălărie spune că legea a fost dezbătută public, a trecut prin consultări politice și include perioade de tranziție agreate pentru a evita dezechilibrele. Mesajul său este că proiectul rezolvă probleme vechi de sistem și închide discuțiile despre stimulente artificiale pentru plecarea timpurie la pensie.

El a reamintit tensiunile din Parlament din anul anterior, când reforma pensiilor a adus critici privind modul în care coaliția a tratat inechitățile sociale. A menționat inclusiv faptul că unele modificări riscă să creeze diferențe între pensionarii din anumite grupuri de muncă, tocmai din cauza formulărilor neclare din proiectul inițial al Guvernului.

USR spune că obiectivul rămâne adoptarea rapidă a legii, pentru ca Pensiile magistraților și Reforma Guvernului să respecte angajamentele luate prin Jaloanele PNRR și să permită României să încaseze fondurile europene alocate.

Jaloanele PNRR și termenul limită pentru Reforma Guvernului

Guvernul României intră în cea mai tensionată săptămână din acest an pentru reforma pensiilor din justiție. Executivul trebuie să adopte proiectul până pe 28 noiembrie, termenul final stabilit de Jaloanele PNRR. Dacă reforma nu avansează la timp, România poate pierde 231 milioane de euro destinate sistemului de pensii al magistraților.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că termenele din PNRR nu permit prelungiri. Guvernul trebuie să închidă urgent procedura. Președintele Nicușor Dan afirmă că ar putea exista o marjă tehnică de flexibilitate, însă doar dacă România arată un progres clar în procesul legislativ și dacă avizul CSM intră la timp în circuitul decizional.

Executivul așteaptă avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Adunările Generale ale instanțelor și parchetelor se desfășoară în această săptămână. După centralizarea opiniilor, Plenul CSM trebuie să emită avizul instituțional. Premierul Ilie Bolojan spune că Guvernul este pregătit să își asume răspunderea în Parlament joi sau vineri.

Proiectul publicat în transparență decizională prevede că pensia va fi de 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, cu plafon de 70% din ultima indemnizație netă. Reforma Guvernului introduce și o perioadă de tranziție de 15 ani până la atingerea vârstei de 65 de ani pentru pensionare. Magistrații vor avea nevoie în continuare de 25 de ani vechime, dintre care maximum 10 pot proveni din alte profesii juridice.

Proiectul anterior a fost respins de Curtea Constituțională pentru că nu avea avizul CSM. Executivul spune că vrea să evite repetarea situației și că dorește un parcurs legislativ complet. Toate etapele trebuie finalizate până pe 28 noiembrie pentru ca finanțarea europeană să fie salvată.

