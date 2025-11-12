Ministrul Justiției anunță că discuţiile magistraţilor cu Nicuşor Dan au fost „destul de tehnice”, dar „constructive”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, 12 noiembrie, că discuţiile magistraţilor cu preşedintele Nicuşor Dan au fost constructive.

„Din informaţiile pe care le am, au existat discuţii ample, discuţii destul de tehnice, constructive, dar nu am, în momentul de faţă, perspectiva unei finalităţi în ce priveşte conturarea unui proiect de lege”, a explicat ministrul Justiţiei la B1 TV.

Acesta a menţionat că se aştepta ca „fiecare parte să îşi prezinte punctele de vedere”.

„Mă aşteptam să fie un dialog, mă aşteptam să fie mai multe variante de abordare a acestei chestiuni care a stârnit atâta interes, inclusiv în opinia publică. Dar nu am, în momentul de faţă, perspectiva unei finalităţi de convergenţă în aceste discuţii”, a adăugat ministrul.

Acesta apreciază că „există o disponibilitate de dialog şi de comunicare între puterile statului”.

„N-aş putea, în momentul de faţă, să estimez dacă va mai fi nevoie de vreo întâlnire, pentru că, repet, nu am fost de faţă. Accentuez şi eu cele spuse de dumneavoastră, în sensul că este foarte important să existe o soluţie pentru această problemă, întrucât în joc sunt resurse financiare foarte importante pentru statul român şi este, de asemenea, şi o coordonată de echitate care ar conduce la un echilibru social, care este aşteptat de noi toţi”, a mai declarat Radu Marinescu.

Acesta a precizat că nu i se pare „nepotrivit ca fiecare parte să vină cu varianta pe care o apreciază”.

„Mi se pare necesar să ajungem la acel consens care să ne permită să obţinem fondurile europene şi să îndeplinim şi obiectivele din programul de guvernare, pentru că acest program este unul ferm, este unul asumat şi trebuie dus la îndeplinire.”, a mai adăugat ministrul Justiţiei.

Întâlnirea președintelui pe tema pensiilor speciale, fără rezultat

Miercuri, Nicușor Dan a participat la o întâlnire de peste trei ore la Palatul Cotroceni cu liderii Coaliției și reprezentanții magistraților, care s-a încheiat fără o concluzie clară, în ciuda încercărilor de a ajunge la un consens privind pensiile speciale.

Magistrații au cerut ca pensia să reprezinte 65% din salariul brut, un procent care ar duce la venituri mai mari decât cele prevăzute în varianta propusă de Guvern. În plus, aceștia solicită o perioadă de tranziție mai lungă, în care să se aplice gradual noile reguli, potrivit informațiilor Digi24.

În timpul discuțiilor, liderii Coaliției s-au arătat dispuși să negocieze perioada de tranziție, care ar putea ajunge între 15 și 17 ani, însă nu au acceptat modificarea cuantumului pensiei. Executivul insistă ca nivelul acesteia să rămână la 70% din salariul net. Negocierile s-au blocat aici.

Reprezentanții magistraților au venit cu exemple din alte state europene, unde pensiile pentru judecători și procurori ar fi mai mari, pentru a-și susține poziția.

De asemenea, în cadrul discuției, premierul Ilie Bolojan a întrebat reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii dacă vor emite într-un termen rezonabil avizul necesar pentru proiectul de lege, însă CSM nu a oferit garanții, precizând că va analiza situația după ce actul normativ va fi transmis.