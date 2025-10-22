Ministrul Energiei anunță schimbări legislațive după explozia din Rahova: „Aceste companii au tarife enorme pentru a schimba un contor. Ar trebui să-și facă treaba”

Explozia care a avut loc la blocul din Rahova va atrage o schimbare a legislației care îi vizează pe contractorii și subcontractorii care intrervin pentru soluționarea unor avarii, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că „toate aceste companii, inclusiv subcontractorii, practică tarife enorme pentru a veni și a schimba un contor sau a rezolva o avarie”, iar „cu banii aceștia ar trebui să-și facă treaba”.

„Nu poți să subcontractezi până ajunge un Dorel, nu vreau să jignesc pe nimeni, care nu are expertiza necesară pentru a presta un serviciu care costă enorm. Vorbesc de un principiu general. Astăzi trebuie să punem niște reguli. Începem să le punem și am cerut deja o parte dintre ele: să evităm specula și să impunem garanții când cumperi pe piață – să pierzi banii ca trader dacă nu duci contractul la capăt", a spus ministrul Energiei

După raportul procurorilor şi cel de la ANRE, „vom vedea care sunt fisurile în legislaţie şi cum le putem actualiza", a adăugat Bogdan Ivan.

„În unele cazuri vorbim de legi care au fost ultima dată actualizate în 2012”.

Ministrul a explicat că singura autoritate care are competența să emită autorizații și licențe și care poate verifica aceste firme este ANRE, care nu este în subordinea Ministerului Energiei.

Amintim că, miercuri, 22 octombrie, Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, a precizat că nu există un raport preliminar în cazul exploziei din Rahova, fiind așteptată expertiza de la INSEMEX și INEC.

Întrebat dacă se poate face o legătură între un scurcircuit și fisura din conductă, acesta a declarat că poate fi dat un verdict doar după finalizarea expertizei făcută de INSEMEX.

„Asta încercăm să vă explic. Dinamica exploziei înseamnă să descoperim traseul pe care a funcționat fluxul de gaze, unde s-a făcut acumularea și ce a declanșat acumularea. Nu aș putea să vă spun, se ridică tronsoanele (n.r. de țevi) din pământ. Asta ne va spune INSEMEX.

În exteriorul blocului, pe coloana de export, s-a găsit o fisură, s-au ridicat bucata de țeavă si cablul electric din apropiere. Servesc la concluziile expertizei. La un moment de față nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. E principala ipoteză”, a declarat Cristian Gheorghe.

Explozia a avut loc pe 17 octombrie 2025 și s-a soldat cu moartea a trei persoane., 20 de persoane au fost rănite, dintre care 15 au avut nevoie de îngrijiri medicale.