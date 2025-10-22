search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Video Explozia din Rahova. Ce au găsit anchetatorii în exteriorul blocului: „E principala ipoteză”

Publicat:

Directorul adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică, Alexandru Poroşanu, a declarat miercuri, 22 octombrie, că, în cadrul cercetărilor desfăşurate în zona exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, au fost folosite drone şi roboţi.

Blocul în care a avut loc explozia/FOTO: Profimedia
Blocul în care a avut loc explozia/FOTO: Profimedia

Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, a precizat că nu există un raport preliminar de expertiză, fiind așteptată expertiza de la INSEMEX și INEC.

Întrebat dacă se poate face o legătură între un scurcircuit și fisura din conductă, acesta a declarat că poate fi dat un verdict doar după finalizarea expertizei făcută de INSEMEX.

„Asta încercăm să vă explic. Dinamica exploziei înseamnă să descoperim traseul pe care a funcționat fluxul de gaze, unde s-a făcut acumularea și ce a declanșat acumularea. Nu aș putea să vă spun, se ridică tronsoanele (n.r. de țevi) din pământ. Asta ne va spune INSEMEX.

În exteriorul blocului, pe coloana de export, s-a găsit o fisură, s-au ridicat bucata de țeavă si cablul electric din apropiere. Servesc la concluziile expertizei. La un moment de față nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. E principala ipoteză, a declarat Cristian Gheorghe.

La rândul său, Poroşanu a declarat că activitatea de cercetare a durat cinci zile, desfăşurându-se inclusiv pe timpul nopţii, întrucât „au fost etape pe care nu le-am putut întrerupe”.

„S-au ridicat toate categoriile de probe pe care le-am putut descoperi în momentul actual din proximitatea blocului care au legătură cu cauza”, a afirmat Poroşanu.

Acesta adaugă că au fost folosite drone și roboți, fiind singura variantă disponibilă.

„A fost o cercetare extraordinar de dificilă până la momentul actual. Partea de intervenţie la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat din nacele şi cu drone şi cu roboţi. Este singura variantă pe care la momentul actual o avem disponibilă.

Inclusiv astăzi se vor mai desfăşura câteva activităţi de acest gen, cu o dronă mai performantă pe care urmează să o aducem şi să o introducem în acele spaţii”, a mai declarat Poroşanu.

Acesta a precizat că spaţiul este foarte nesigur, de asta nu se poate intra fără avizul celor de la Institutul de Stat în Construcţii. Poroşanu a mai precizat că cercetarea la faţa locului va mai dura cel puţin una-două săptămâni.

Miercuri, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a declarat că, în prezent, nu există un cadru legal care să permită reconstruirea unui bloc afectat de un incendiu sau o explozie, motiv pentru care ministerul a pus în transparență decizională un proiect de lege care să reglementeze astfel de situații.

Explozia din Rahova a avut loc pe 17 octombrie 2025 și a dus la moartea a trei persoane, 20 de persoane au fost rănite, dintre care 15 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimile au fost internate în șase spitale din Capitală, inclusiv Spitalul Floreasca, unde au fost internați trei pacienți.  

