Reconstruirea blocului care a explodat în Rahova. Ministrul Cseke Attila: „Nu avem astăzi un cadru legal disponibil”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că în legislația românească nu există în prezent un cadru legal care să permită reconstruirea unui bloc afectat în urma unui incendiu sau a unei explozii, motiv pentru care ministerul a pus în transparență decizională un proiect de lege care să reglementeze astfel de situații. Declarațiile vin în contextul tragediei din Rahova.

„Nu avem astăzi un cadru legal disponibil în legislația românească pentru reconstrucția (unui bloc) în caz de incendiu, de explozie, care determină demolarea unui bloc. Nu avem această finanțare. Ce avem acum în transparență este crearea unui cadru legal pentru construcția acestui bloc. Este important, pentru că nu am avut această speță până acum”, a explicat ministrul, miercuri, 22 octombrie, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Cseke Attila a precizat că primul pas îl reprezintă modificarea legislației, urmând ca abia apoi să fie alocate fonduri pentru reconstrucție. Potrivit acestuia, două rapoarte tehnice realizate de experți arată că blocul afectat în explozia de vineri trebuie, cel mai probabil, demolat în totalitate.

„Avem două rapoarte tehnic, un raport din ziua de vineri, realizat de patru experți, și un al doilea din ziua de sâmbătă, făcut de opt experți. (...) Al doilea raport ne spune, cu mare probabilitate, că locuirea în acest bloc este compromisă și, în integralitatea lui, blocul va trebui demolat. (...) Demolarea este decisă de experți atestați”, a subliniat ministrul.

Două variante pentru finanțare

Ministrul Dezvoltării a anunțat că proiectul de lege propune două variante pentru finanțarea reconstruirii blocului: fie din bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării; fie din bugetul autorităților locale.

„Am propus (această soluție) în transparență decizională cât mai rapid posibil, ca să arătăm că statul român dorește să sprijine locatarii acestui imobil”, a mai spus Cseke Attila.

De asemenea, ministrul a afirmat că se analizează modalitățile legale prin care apartamentele din blocul reconstruit să ajungă din nou în proprietatea foștilor locatari:

„Analizăm și posibilitatea ca un bloc reconstruit din fonduri publice să ajungă mai repede în proprietatea foștilor proprietari. Eu cred că am fost corecți. În trei zile am produs un proiect de act normativ.”

În final, ministrul a precizat că persoanele responsabile de producerea exploziei vor trebui să răspundă penal și material: „Toți cei care au cauzat acest prejudiciu vor trebui să răspundă, inclusiv material.”

Declarațiile ministrului vin în contextul tragediei din Rahova. Explozia din Rahova a avut loc pe 17 octombrie 2025 și a dus la moartea a trei persoane, 20 de persoane au fost rănite, dintre care 15 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimile au fost internate în șase spitale din Capitală, inclusiv Spitalul Floreasca, unde au fost internați trei pacienți.