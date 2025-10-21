Explozia din Rahova: experții INSEMEX indică o posibilă fisurare a conductei de gaze care alimenta blocul din cauza unui scurtcircuit

Specialiștii INSEMEX au formulat prima ipoteză privind explozia din cartierul Rahova: conducta de gaze care alimenta blocul ar fi fost fisurată în urma unui scurtcircuit produs la un cablu electric subteran, ceea ce ar fi dus la acumularea de gaz.

Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) au făcut o descoperire importantă în ancheta privind explozia produsă vineri dimineață în blocul din cartierul Rahova, București.

Primele date indică faptul că scăpările de gaze ar fi fost provocate de o avarie la conducta care alimenta imobilul, produsă, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric apărut în apropiere.

Potrivit Observator News, experții au extras conducta de gaze de sub blocul afectat și au descoperit mai multe fisuri pe suprafața acesteia. Țeava, care făcea legătura cu conducta principală, trecea printr-un tunel tehnic subteran, folosit și pentru cablurile electrice și rețeaua de apă.

„Este posibil ca un scurtcircuit la cablul electric să fi dus la fisurarea conductei de gaz”, notează sursa citată. Această defecțiune ar fi permis gazului să se acumuleze în spațiile subterane, propagându-se apoi prin coloana tehnică a blocului.

Ştire în curs de actualizare.