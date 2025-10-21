search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Explozia din Rahova: experții INSEMEX indică o posibilă fisurare a conductei de gaze care alimenta blocul din cauza unui scurtcircuit

0
0
Publicat:

Specialiștii INSEMEX au formulat prima ipoteză privind explozia din cartierul Rahova: conducta de gaze care alimenta blocul ar fi fost fisurată în urma unui scurtcircuit produs la un cablu electric subteran, ceea ce ar fi dus la acumularea de gaz.

Gazul care a produs explozia ar fi provenit de la conducta care alimenta blocul. FOTO: Profimedia
Gazul care a produs explozia ar fi provenit de la conducta care alimenta blocul. FOTO: Profimedia

Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) au făcut o descoperire importantă în ancheta privind explozia produsă vineri dimineață în blocul din cartierul Rahova, București.

Primele date indică faptul că scăpările de gaze ar fi fost provocate de o avarie la conducta care alimenta imobilul, produsă, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric apărut în apropiere.

Potrivit Observator News, experții au extras conducta de gaze de sub blocul afectat și au descoperit mai multe fisuri pe suprafața acesteia. Țeava, care făcea legătura cu conducta principală, trecea printr-un tunel tehnic subteran, folosit și pentru cablurile electrice și rețeaua de apă.

„Este posibil ca un scurtcircuit la cablul electric să fi dus la fisurarea conductei de gaz”, notează sursa citată. Această defecțiune ar fi permis gazului să se acumuleze în spațiile subterane, propagându-se apoi prin coloana tehnică a blocului.

Ştire în curs de actualizare.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
gandul.ro
image
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
mediafax.ro
image
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Ce e „Cuibul cu fantome” al firmei care ar fi rupt sigiliul Distrigaz al blocului explodat din Rahova. AMPCgaz era inactivă fiscal din august 2025
libertatea.ro
image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
playtech.ro
image
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și despre România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Bani pentru angajatori. Ce trebuie să facă pentru a obține subvenția de la stat
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
meghan markle foto profimedia (2) jpg
Apariția luxoasă a lui Meghan! Ducesa s-a îmbrăcat old-money în ținută estivală de 7000 de dolari, în plină toamnă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
20220823213546!Regina Maria a Romaniei (1) jpg
Puterea unui simplu „da“
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze