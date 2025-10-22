search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Ministrul Energiei spune că vrea să reducă prețul la electricitate cât mai aproape de 1 leu pe kWh

Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că există o strategie de a reduce prețul la electricitate de la 1,55 lei pe kWh, atât cât era, în medie, în prima zi de mandat, şi de a-l duce cât mai aproape de 1 leu.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei FOTO: Facebook
Bogdan Ivan, ministrul Energiei FOTO: Facebook

Bogdan Ivan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, cum intenţionează Guvernul să reducă povara fiscală în condiţiile în care românii plătesc cele mai mari preţuri la energie electrică raportat la venituri şi în condiţiile în care preţul energiei în România reprezintă 52% din preţul final, iar restul reprezintă taxe.

„Este o realitate pe care o vedem cu toţii. În momentul de faţă, ţările din Europa Centrală şi de Est, România, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Grecia sunt văduvite de piaţa comună a energiei în contextul în care investiţii în interconectare între Austria şi Ungaria şi Austria şi Slovacia nu au fost făcute în ultimii zece ani, iar astăzi românii plătesc, raportat la puterea de cumpărare şi la venituri, cea mai scumpă energie din toată Uniunea Europeană. Ca să depăşim acest element, singura soluţie pe termen mediu şi lung este noi capacităţi de producţie pentru a acoperi deficitul pe care îl importăm astăzi şi să scădem pe cât mai mult posibil costurile de producţie, să vorbim despre alte reguli atunci când vorbim despre modul în care se formează acele spike-uri şi vârfuri de preţ pe anumite intervale orare”, a declarat Bogdan Ivan.

El a adăugat că trebuie să ajungă în şedinţa CSAT memorandumul cu situaţia ecosistemului energetic.

„Şi în acelaşi timp să ajungem cu acel memorandum cu situaţia de fapt a ecosistemului energetic naţional în CSAT şi am garanţia că în proxima şedinţă vom avea acel memorandum care, după asta, va trasa sarcini foarte clare ministerelor de resort, precum şi Agenţiei de Reglementare în Energie pentru a propune proiecte de legi actualizate la bunele practici din ţările occidentale prin care să scădem, de exemplu preţul inclusiv pe perioada de echilibrare, care astăzi aproximativ 22% din energia electrică activă costă aproape 50% din totalul costului energiei electrice din România”, a afirmat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan  a subliniat că există o strategie de reducere a preţului pe kWh.

„Doar 52% din preţul plătit de oameni îl reprezintă energie electrică activă, în rest vorbim despre taxe, tarife, de transport, distribuţie, furnizare, certificate verzi şi aşa mai departe. Avem această strategie foarte clară de a reduce preţul de la 1,55 lei cât era, în medie, în prima zi de mandat, când am ajuns la Ministerul Energiei, de a-l duce cât mai aproape de cifra de un leu. Iar astăzi avem deja 4 furnizori care şi-au optimizat activitatea şi au reuşit să scadă şi să aibă oferte sub 1,30 lei pe kWh pentru consumatorii casnici”, a mai afirmat Bogdan Ivan.

Economie

