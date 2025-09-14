Ministrul ceh de Externe, despre drona rusească din Dobrogea: „România nu a fost întâmplător vizată”

Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a reacționat la incidentul cu drona rusească care a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă seara.

Într-o postare pe rețeaua X, șeful diplomației de la Praga a afirmat că nu crede că prezența dronei în spațiul aerian românesc a fost accidentală.

„Rusia continuă să provoace. Aseară a fost România. Nu cred în «greșelile» Rusiei. Ca aliați NATO, rămânem vigilenți”, a subliniat Lipavsky.

De asemenea, ministrul ceh a transmis că Rusia „trebuie să plătească un preț concret pentru provocările sale împotriva NATO”.

„De aceea, Republica Cehă susține sancțiuni suplimentare”, a adăugat el.

Sâmbătă după-amiază, autoritățile române au emis o alertă RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, avertizând cetățenii asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian.

Ulterior, Ministerul Apărării Naționale a informat că două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat la ora 18.05 pentru a monitoriza situația la granița cu Ucraina, după atacurile aeriene rusești asupra infrastructurii din zonă și interceptarea dronei în spațiul aerian românesc.

Autorizația de doborâre și norme viitoare

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a precizat că intenționează să ridice problema provocărilor cu drone ale Rusiei în cadrul Adunării Generale a ONU.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că armata română și aliații NATO care efectuează poliție aeriană pe teritoriul României au dreptul de a doborî dronele care intră ilegal în spațiul aerian național.

„Normele de aplicare pentru legea anti-dronă vor fi adoptate în viitoarea ședință a CSAT”, a subliniat Moșteanu, asigurând publicul că toate măsurile necesare pentru protecția spațiului aerian sunt aplicate permanent.