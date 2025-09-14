Ionuț Moșteanu, despre incidentul cu drona rusească: „Au fost foarte aproape s-o dea jos.” Piloții F16 au avut aprobarea s-o doboare

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că avioanele F-16 ridicate pentru interceptarea dronei rusești „au fost foarte aproape să o dea jos”, dar drona a părăsit spațiul aerian românesc și s-a întors în Ucraina.

Piloții avioanelor F-16 ridicate de la sol aveau aprobarea militară de a lovi drona rusească aflată în spațiul aerian al României

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat sâmbătă seara la Antena 3 CNN că avioanele F-16 ridicate pentru incidentul cu drona rusească „au văzut” obiectivul și „au fost foarte aproape să o dea jos”.

Drona, care zbura la altitudine joasă, a părăsit însă spațiul aerian românesc și s-a întors în Ucraina, fără a fi interceptată efectiv.

Ministrul Apărării a explicat care este procedura prin care pot fi doborâte dronele rusești care pătrund în România

Moșteanu a subliniat că piloții și sistemele de antiaeriană au avut aprobarea operațională necesară, iar în orice situație viitoare similară, răspunsul Armatei Române și al aliaților NATO va fi ferm.

„Plec de la minister spre casă și vreau să clarific niște detalii despre incidentul cu drona rusească.

Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României POT DOBORÎ drone care intră în spațiul nostru aerian.

Asta e în Legea 73 din 2025 - puteți să vă uitați la dezbaterile din primăvară din Parlament unde m-am “luptat” politic cu prietenii lui Putin și cu fake news-urile lor. De ce a trecut legea abia la 3 ani de la începerea războiului din Ucraina… aici trebuie să explice alții, eu pot doar să intuiesc ce-a fost.

Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi” a explicat Ionuț Moșteanu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, normele și procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot au fost elaborate pe parcursul verii și se află în prezent pe masa CSAT, urmând să fie aprobate în prima ședință.

„Normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor CU PILOT au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință.

Până atunci, aprobarea o dă, ca și până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar” a explicat minstrul Apărării.

„Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția”

„Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția. Răspunsul nostru și al aliaților va fi ferm de fiecare dată.

Eastern Sentry, noua inițiativă anunțată vineri de NATO, va spori capacitatea de apărare pe tot Flancul de Est. Ne așteptăm să primim echipamente suplimentare, urmează detalii în săptămânile următoare.

Aliații sunt alături de noi, însă e important să descurajăm și singuri astfel de provocări. Iar pentru asta prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacitățile noastre de apărare” a mai spus Moșteanu.

Două avioane F16 au detectat o dronă în spațiul aerian al României

Un mesaj RO-Alert a fost transmis sâmbătă seara în nordul județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian, însă autoritățile dau asigurări că România nu este ținta atacurilor Federației Ruse.

Două avioane F-16 au fost deja ridicate de la sol, de la baza de la Borcea pentru a supraveghea şi pentru a vedea ce se întâmplă în spaţiul aerian românesc.