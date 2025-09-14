search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ionuț Moșteanu, despre incidentul cu drona rusească: „Au fost foarte aproape s-o dea jos.” Piloții F16 au avut aprobarea s-o doboare

0
0
Publicat:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că avioanele F-16 ridicate pentru interceptarea dronei rusești „au fost foarte aproape să o dea jos”, dar drona a părăsit spațiul aerian românesc și s-a întors în Ucraina.  

Ionuț Moșteanu spune că piloții F16 aveau aprobarea să doboare drona / Sursa foto: Arhivă
Ionuț Moșteanu spune că piloții F16 aveau aprobarea să doboare drona / Sursa foto: Arhivă

Piloții avioanelor F-16 ridicate de la sol aveau aprobarea militară de a lovi drona rusească aflată în spațiul aerian al României

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat sâmbătă seara la Antena 3 CNN că avioanele F-16 ridicate pentru incidentul cu drona rusească „au văzut” obiectivul și „au fost foarte aproape să o dea jos”.

Drona, care zbura la altitudine joasă, a părăsit însă spațiul aerian românesc și s-a întors în Ucraina, fără a fi interceptată efectiv.

Ministrul Apărării a explicat care este procedura prin care pot fi doborâte dronele rusești care pătrund în România

Moșteanu a subliniat că piloții și sistemele de antiaeriană au avut aprobarea operațională necesară, iar în orice situație viitoare similară, răspunsul Armatei Române și al aliaților NATO va fi ferm. 

„Plec de la minister spre casă și vreau să clarific niște detalii despre incidentul cu drona rusească.

Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României POT DOBORÎ drone care intră în spațiul nostru aerian.

Asta e în Legea 73 din 2025 - puteți să vă uitați la dezbaterile din primăvară din Parlament unde m-am “luptat” politic cu prietenii lui Putin și cu fake news-urile lor. De ce a trecut legea abia la 3 ani de la începerea războiului din Ucraina… aici trebuie să explice alții, eu pot doar să intuiesc ce-a fost. 

Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi” a explicat Ionuț Moșteanu într-o postare pe pagina sa de Facebook. 

Potrivit acestuia, normele și procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot au fost elaborate pe parcursul verii și se află în prezent pe masa CSAT, urmând să fie aprobate în prima ședință.

„Normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor CU PILOT au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință.

Până atunci, aprobarea o dă, ca și până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar” a explicat minstrul Apărării. 

„Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția”

„Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția. Răspunsul nostru și al aliaților va fi ferm de fiecare dată.

Eastern Sentry, noua inițiativă anunțată vineri de NATO, va spori capacitatea de apărare pe tot Flancul de Est. Ne așteptăm să primim echipamente suplimentare, urmează detalii în săptămânile următoare.

Aliații sunt alături de noi, însă e important să descurajăm și singuri astfel de provocări. Iar pentru asta prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacitățile noastre de apărare” a mai spus Moșteanu.

Două avioane F16 au detectat o dronă în spațiul aerian al României 

Un mesaj RO-Alert a fost transmis sâmbătă seara în nordul județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian, însă autoritățile dau asigurări că România nu este ținta atacurilor Federației Ruse.   

 Două avioane F-16 au fost deja ridicate de la sol, de la baza de la Borcea pentru a supraveghea şi pentru a vedea ce se întâmplă în spaţiul aerian românesc.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
stirileprotv.ro
image
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Victoraș Iacob, fostul atacant UEFANTASTIC de la FCSB. Ce face acum, la 44 de ani a ajuns de nerecunoscut
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, troll-ul care l-a împușcat pe Charlie Kirk și ce mesaje a lăsat. Ce este un groyper, semnificații din lumea gamerilor
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Distanţa la care poţi planta pomi fructiferi faţă de gardul vecinilor. Vei evita orice problemă astfel
playtech.ro
image
Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o interpreteze pe una dintre cele mai mari campioane la box din lume
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe a fost resimțit
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Soluția pentru ca românii să nu iasă la pensie la 70 de ani!
mediaflux.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos