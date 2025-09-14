Cum relatează jurnaliștii de la The Guardian alerta militară din România provocată de dronele rusești

Jurnaliștii de la The Guardian analizează incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României, subliniind modul în care NATO și țările membre, inclusiv Polonia, își cresc vigilența la frontiera de est.

Evenimentele militare din România au ajuns în atenția presei internaționale

Cotidianul britanic The Guardian deschide ediția de duminică a site-ului cu un material amplu despre incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian românesc, sâmbătă, în timpul unui atac asupra infrastructurii din Ucraina, în zona Dunării.

„România raportează o dronă rusă în spațiul său aerian, în timp ce Polonia ridică din nou avioane de luptă Volodymyr Zelenskyy spune că incursiunile dronelor reprezintă „o extindere evidentă a războiului de către Rusia”, pe măsură ce țările vecine își activează sistemele de apărare aeriană

România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune a unei drone în spațiul său aerian, Polonia ridicând avioane ca răspuns la noi atacuri cu drone rusești chiar peste granița cu Ucraina” și-au început jurnaliștii britanici analiza referitoare la cele întâmplate în țara noastră.



Jurnaliștii fac referire și la anunțul ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu prin care îi citează reacția.

„Ministerul Apărării din România a declarat sâmbătă că spațiul său aerian a fost încălcat de o dronă în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii din Ucraina vecină. România a ridicat două avioane de luptă F-16 târziu sâmbătă pentru a monitoriza situația după atacuri, a precizat ministerul într-un comunicat.

Avioanele „au detectat o dronă în spațiul național” și au urmărit-o până când a dispărut de pe radar în apropierea satului românesc Chilia Veche” arată The Guardian.

Reacția liderului de la Kiev

Publicația notează și reacția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski față de cele întâmplate sâmbătă seara în România.

„Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a avertizat că Rusia extinde în mod deliberat operațiunile cu drone și că Occidentul trebuie să răspundă prin sancțiuni mai dure și o cooperare mai strânsă în domeniul apărării. Ultimele incursiuni cu drone au fost o extindere evidentă a războiului de către Rusia, a spus el. „Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele și cât timp pot opera în aer”

”Ca răspuns, Zelenskyy a cerut sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și un sistem de apărare colectiv. „Nu așteptați zeci de «shahed-uri» și rachete balistice înainte să luați decizii”, a avertizat el, referindu-se la dronele Shahed, de origine iraniană, folosite de Rusia.”

Jurnaliștii amintesc și de acțiunile militare ce au avut loc în Polonia

„La Washington, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este gata să impună sancțiuni majore Rusiei – doar după ce toate țările NATO vor face același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol rusesc.

Tot sâmbătă, Polonia a anunțat că ea și aliații săi NATO au desfășurat elicoptere și avioane atunci când dronele rusești au atacat Ucraina, nu departe de granița poloneză.

Din cauza amenințării dronelor, „avioanele poloneze și cele aliate operează în spațiul nostru aerian, iar sistemele de apărare la sol și de recunoaștere radar au ajuns la cel mai înalt nivel de alertă”, se arată într-un comunicat al comandamentului militar polonez postat pe X.” mai arată jurnaliștii.

Mai târziu, sâmbătă, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că starea de alertă ridicată a fost ridicată, subliniind însă: „Rămânem vigilenți.”

The Guardian mai spune că Polonia și alte state NATO sunt în stare de alertă de când Varșovia a raportat că aproape 20 de drone rusești au intrat în spațiul său aerian între noaptea de marți și miercuri.

Deși Rusia neagă că ar fi vizat Polonia, mai multe țări europene, inclusiv Franța, Germania și Suedia, și-au intensificat sprijinul pentru apărarea spațiului aerian polonez.

Reacția Statelor Unite ale Americii după dronele doborâte în Polonia

Jurnaliștii subliniză și poziția secretarului de stat american Marco Rubio care a declarat sâmbătă că este îngrijorat de incursiunea dronei rusești în spațiul aerian polonez săptămâna trecută, dar a pus sub semnul întrebării dacă Polonia a fost vizată intenționat. „Nu există nicio îndoială: dronele au fost lansate intenționat. Întrebarea este dacă dronele au fost țintite să intre specific în Polonia”, a spus el reporterilor de la Washington. Dacă s-ar dovedi că a fost intenționat, „atunci, evident, va fi … extrem de escaladant”.

Vineri, Polonia a respins sugestia lui Donald Trump că incursiunile ar fi putut fi o greșeală, o rară contradicție față de președintele SUA din partea unuia dintre cei mai apropiați aliați europeni ai Washingtonului.

Sâmbătă, Trump s-a întors asupra subiectului sancțiunilor împotriva Rusiei, punând mingea în terenul aliaților NATO. „Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate statele NATO au convenit și au început să facă același lucru, și când toate statele NATO încetează să mai cumpere petrol din Rusia”, a spus el într-o postare pe rețelele sociale.

Trump a amenințat de mai multe ori cu sancțiuni împotriva Rusiei, fără a le pune în aplicare efectiv.

Se intensifică atacurile cu drone în războiul ruso-ucrainean

Publicația mai scrie că în Rusia, un oficial a raportat că o dronă ucraineană a lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol ale țării, la 1.400 km (870 mile) de linia frontului din Ucraina.

Drona a provocat un incendiu și daune minore la rafinăria aparținând companiei petroliere ruse Bashneft, aflată în apropierea orașului central rus Ufa.

O sursă din Agenția de informații militare ucraineană (GUR) și-a asumat responsabilitatea pentru atac.

De la lansarea ofensivei militare de amploare asupra Ucrainei în februarie 2022, Kievul a ripostat prin atacuri asupra rafinăriilor rusești pentru a limita capacitatea Kremlinului de a finanța conflictul prin industria sa de combustibili fosili.