Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
Ministerul Economiei oprește temporar înscrierile pentru șefia companiilor de stat, după recordul de candidaţi. Peste 2.000 de CV-uri depuse într-o săptămână

Ministerul Economiei a decis să suspende temporar înscrierile pentru funcțiile de conducere din companiile de stat, după ce, în mai puțin de o săptămână, a primit peste 2.000 de CV-uri.

Ministerul Economiei a primit peste 2.000 de CV-uri într-o săptămână. FOTO: Facebook
Ministerul Economiei a primit peste 2.000 de CV-uri într-o săptămână. FOTO: Facebook

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat miercuri, 27 august, printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, că suspendă temporar, începând din 28 august, înscrierile pentru procesul de selecție a conducerii companiilor de stat și pentru funcțiile de administratori speciali în societățile aflate în insolvență. Măsura vine ca urmare a avalanșei de candidaturi, care a depășit toate așteptările.

„Datorită numărului impresionant de aplicaţii - peste 2000 de CV-uri primite în mai puţin de o săptămână – vom suspenda temporar înscrierile începând de mâine, 28.08.2025, ora 14:00. Până atunci, aplicaţiile pot fi trimise în continuare”, a transmis ministerul într-un anunţ pe Facebook.

Reprezentanții MEDAT subliniază că, pentru a respecta principiile de transparență, au decis să înghețe temporar procesul, astfel încât să poată analiza cu atenție fiecare candidatură.

„Ne dorim să fim corecţi şi transparenţi: volumul foarte mare de CV-uri depăşeşte resursa umană disponibilă în acest moment pentru procesare. De aceea, considerăm onest să suspendăm temporar înscrierile, pentru a putea analiza cu atenţie toate candidaturile primite. Vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru implicare!”, precizează ministerul.

Procedura a fost lansată pe site-ul instituției cu doar câteva zile în urmă, sub titlul „E timpul să schimbăm jocul în companiile de stat”. Profesioniștii interesați (juriști, economiști, auditori sau manageri cu experiență) erau invitați să își depună CV-urile și să consulte cadrul legal aplicabil, respectiv OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

„Nu le pot promite salarii mari, dar le garantez independenţă si faptul că nu vom permite interferenţe politice. Profesioniştii vor avea şansa reală de a arăta că pot salva companiile de stat”, declara atunci ministrul Economiei, Radu Miruță.

Astfel, deși procesul de înscriere este momentan suspendat, MEDAT transmite că intenția de a reforma modul de conducere al companiilor de stat rămâne fermă, urmând ca procedura să fie reluată după finalizarea evaluării CV-urilor deja primite.

