Vineri, 22 August 2025
Adevărul
Radu Miruță: „Companiile de stat sunt folosite pentru a se bate joc de statul român"

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că majoritatea companiilor de stat funcționează ca instrumente prin care statul român este prejudiciat.

Ministrul Economiei Radu Miruță FOTO: Mediafax / Andreea Alexandru
„Companiile astea ale statului român sunt de fapt niște instrumente prin care se bate joc de statul român. Vă spun că în ultimii 8 ani, la Ministerul Economiei, șase din șase companii, și toate sunt în aceeași situație, au făcut numiri de conducere încălcând legea”, a afirmat Radu Miruță, într-un interviu la Digi24.  

Potrivit acestuia, procesul de selecție a conducerilor a fost tergiversat în mod intenționat. „S-a pornit din 2016. Aceste companii nu mai au conducere, s-a emis un ordin de ministru în 2017 să se înceapă selecția până în 2024. Nu s-a întâmplat nimic, iar în 2024, când nu mai era acea lege valabilă, au pornit o prefăcătorie de selecție, nerespectând legea valabilă în acel moment și respectând o lege care nu mai exista, dar nu întâmplător”, a explicat ministrul.

El a subliniat că diferența dintre cele două legi era esențială: „Pe legea veche îi puneau cu pixul, pe legea nouă mai aveau de trecut prin două hopuri. Nu că n-au vrut să respecte legea, e dovada că au vrut să blocheze dezvoltarea companiilor de stat”.

Parchetul, implicat în cazul neregulilor

Întrebat dacă a sesizat Parchetul, Miruță a spus că, după ce a constatat că situația era aceeași la șase din șase companii, a extins auditul la toate firmele din subordine. „Aștept să văd dacă se confirmă. Am observat la primele șase, după care tot acest pachet va merge pe Parchet”, a subliniat el.

În ceea ce privește durata auditului, ministrul a explicat că „e o chestiune de dimensiune a echipei care face acest control și de documente oficiale care le primesc”.

„Nu mă voi opri. Și cât timp sunt acolo, companiile de stat vor avea pe cineva care speră să le pună într-o situație mai bună”, a adăugat Radu Miruță.

