Joi, 21 August 2025
Adevărul
Două persoane cercetate disciplinar după controalele ministrului Economiei la companiile de stat. Miruță: „Aspectele sunt și de natură penală

Publicat:

Ministru Economiei, Radu Miruță, susține joi, 21 august, o conferință de presă, în care prezintă măsurile luate pentru administrarea eficientă a companiilor de stat.

Radu Miruță/FOTO: Mediafax
Radu Miruță/FOTO: Mediafax

În cadrul conferinței, ministrul anunță că au fost verificate șase companii de stat, unde s-a observat că procesul de selecție a fost viciat printr-o procedură „în care angajații acestui minister și-au arătat măsura competenței în interes personal”.

„Am trei puncte: numirile de azi considerate ilegale în companiile de stat, măsurile pe care le-am dispus în momentul în care s-a oficializat acest aspect și propunerile privind cadrul legal, pentru ca ceea ce s-a întâmplat acum să nu se mai repete.

Au fost verificate șase companii de stat și s-a constatat că procesul de selecție a fost viciat. Viciat printr-o procedură în care angajații acestui minister și-au arătat măsura «competenței» în interes personal, timp în care interesele acestor companii au fost călcate în picioare. Au fost emise ordine ilegale, s-a invocat o lege care expirase, iar acest lucru s-a făcut intenționat.

La nivelul ministerului au fost semnate acte administrative, au fost aplicate legi care nu mai aveau valabilitate, tocmai pentru a se realiza implantarea unor oameni, sărindu-se anumite etape și piedici.

În urma raportului Corpului de Control, pe care l-am aprobat, am dispus ca doi oameni din conducerea direcției responsabile cu coordonarea intereselor în companiile de stat să fie cercetați disciplinar. Aspectele sunt și de natură penală. Șase din șase companii au această problemă. Am dispus extinderea verificărilor la toate companiile de stat”, a declarat Radu Miruță.

Economie

