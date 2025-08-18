Reforma companiilor de stat. Cum se va face și câte posturi de șefi se reduc

Un proiect de lege privind reforma companiilor de stat, pus în dezbatere publică pe site-ul Secretariatului General al Guvernului (SGG) prevede reducerea drastică a numărului de membri în consiliile de administrație a companiilor de stat și reducerea remunerației acestora.

Potrivit acestuia, în cazul întreprinderilor publice care au un număr mai mare de 50 de angajați și o cifră de afaceri de peste 7.300.000 de euro se impune ca selectarea administratorilor/directorilor să fie realizată de companii specializate în recrutarea de resurse umane, fiind obligatorie pentru expertul independent prezentarea unui portofoliu de clienţi din ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum clienţi, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii, respectiv echipa de proiect să fie formată din cel puţin 5 experţi cu experienţă în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, concretizată cu ocuparea respectivelor poziţii sau cu finalizarea obligaţiilor contractuale din partea prestatorului, se arată în Expunerea de motive a actului normativ.

Pentru toate întreprinderile publice de la nivel central şi pentru cele de la nivel local care îndeplinesc, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă procedura sau o decizie, prin care dispune anularea procedurii ori măsuri de remediere, după caz.

Totodată, s-a introdus o nouă normă în vederea întăririi rolului AMEPIP în ceea ce privește atribuțiile sale pentru companii de stat relevante de la nivel central și local.

Doar 3 membri în consiliile de administrație, în loc de 6-7 câți sunt acum

Prin proiectul de act normativ se propune stabilirea unui număr de 3 membri pentru consiliile de administrație ale regiilor autonome. Membrii consiliilor de administrație, cu excepția reprezentantului autorității publice tutelare, trebuie să dețină experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor sau regiilor autonome.

În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administraţie format din 3 membri, persoane fizice sau persoane juridice. Membrii consiliului de administrație, cu excepția reprezentanților autorității publice tutelare, trebuie să dețină experienţă de minimum 3 ani în funcţii de conducere în cadrul societăţilor sau regiilor autonome.

În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere este format din 5 membri persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome.

Remunerații de maximum 2 ori cât salariul mediu brut pe ramură

Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie ai regiilor autonome nu poate depăşi maximum de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de diviziune, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi maximum de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de diviziune, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

Venituri mai mari pentru regiile autonome cu cifră de afaceri de peste 7,3 mil. euro

Prin proiectul de act normativ se introduce o excepție la cuantumul remunerațiilor prevăzute mai sus pentru regiile autonome care au, cumulativ, o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și au cel puţin 50 de angajaţi.. Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administraţie nu poate depăşi în cazul acestora maximum de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă.

„Măsurile menționate mai sus au fost introduse și pentru societățile administrate atât în sistem unitar cât și în sistem dualist”, se arată în proiect.

Spre deosebire de regiile autonome, în cazul întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administraţie nu poate depăşi maximum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă.

Membrii CA, dați afară dacă nu acceptă noile condiții

În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, membrii consiliilor de administraţie/supraveghere, directorii întreprinderilor publice respectiv membrii directoratului, ale căror remuneraţii aflate în plată depăşesc limitele prevăzute la art. 8, art. 37 și art. 38 din OUG nr. 109/2011 au obligaţia de a încheia acte adiţionale la contractele de mandat pentru încadrarea remuneraţiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de prezenta lege.

Tot în termen de 30 de zile se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat privind nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi de AMEPIP.

În situaţia în care părţile nu cad de acord asupra modificărilor contractului de mandat sus-amintite, autorităţile publice tutelare/adunările generale ale acționarilor revocă din funcţie membrii consiliilor de administraţie/supraveghere, precum și directorii întreprinderilor publice/membrii directoratului, fără plata de daune-interese, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Consiliile de administrație (CA) constituite în temeiul actualei legislații își vor încheia mandatele în componența prevăzută la data constituirii lor. (respectiv, 3 sau 5 membri, după caz).

Totodată, procedurile declanșate în temeiul legislației în vigoare se vor finaliza tot potrivit acestei legislații.

În consecință, SGG a introdus norme tranzitorii la finalul prezentului proiect de act normativ.

VI. Prin proiectul de lege se prevede ca totalul beneficiilor acordate membrilor consiliilor de administraţie/consiliilor de supraveghere/conducerilor executive într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute, cu aprobarea consiliului de administrație.

Totodată, prin proiectul de act normativ se prevede ca prin regulamentul-cadru aprobat de AMEPIP să se stabilească tipurile de beneficii care se pot acorda de către societate administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist. În situații temeinic justificate, autoritățile publice tutelare pot stabili derogări de la plafonul maxim privind totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat.

Acționarii minoritari își vor putea numi membri în CA

Prin proiectul de lege se propune adoptarea unei proceduri prin care acționarii minoritari să-și poată numi reprezentanții în consiliul de administrație, în contextul organizării de către autoritățile publice tutelare a procedurilor de selecție legale pentru constituirea consiliilor de administrație.

Astfel, candidaţii propuşi de acţionarii minoritari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat al întreprinderii publice, în condiţiile aplicării metodei votului cumulativ pentru numirea tuturor membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, nu participă la procedura de selecţie.

Acționarii minoritari notifică întreprinderea publică cu privire la intenția de a solicita aplicarea metodei votului cumulativ conform art. 401 alin. (1) în termen de cel mult 15 zile de la data hotărârii adunării generale a acționarilor prin care s-a decis declanșarea procedurii de selecție a tuturor membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al întreprinderii publice.

Propunerile de candidați se transmit autorității publice tutelare și AMEPIP în termen de 30 de zile de la data hotărârii adunării generale a acționarilor prin care s-a decis declanșarea procedurii de selecție. AMEPIP verifică candidaturile depuse și, în termen de 10 zile, emite un aviz conform care validează sau respinge propunerile de candidați, pe care îl comunică de îndată autorității publice tutelare și acționarilor minoritari. În cazul respingerii propunerilor de candidați, acționarii minoritari pot transmite o singură dată noi propuneri de candidați către autoritatea publică tutelară și AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii comunicării.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, după numirea administratorilor ca urmare a parcurgerii procedurii de selecție, acționarii minoritari au dreptul să solicite aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea membrilor consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere numai dacă au intervenit modificări semnificative în structura acționariatului întreprinderii publice sau din orice cauză a încetat mandatul membrilor consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere care au fost propuși de acționarii minoritari și numiți prin aplicarea metodei votului cumulativ.