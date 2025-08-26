search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Conduceri mai suple în toate companiile de stat. Solicitarea ministrului Economiei

0
0
Publicat:

Ministrul Economiei solicită ca reducerea numărului de membri din conducere să se aplice inclusiv companiilor de stat care au deja consiliile de administrație formate sau unde procesul de selecție este încă în desfășurare.

Radu Miruță, ministrul Economiei
Radu Miruță cere ca reducerea membrilor CA să se aplice și companiilor care au făcut deja selecția

În acest sens am propus nişte modificări ale cadrului legal, ale acelei ordonanţe 109, cu nişte reguli de bun simt care vin tocmai în întâmpinarea principiilor OECD. Acolo unde se oficializează ilegalităţi în procesul de selecţie al conducerilor companiei, ministerul să aibă posibilitatea să anuleze aceste procese. Nu e nevoie de CCR pentru a constata că un om nu a avut vechime 10 ani, ci a avut vechime 5 ani. Să fim totuşi serioşi, este ministru, aşa cum i se cere să livreze nişte lucruri, trebuie să i se dea şi posibilitatea să gestioneze o conducere serioasă a unor astfel de companii de stat. Nu este împotriva principiilor OECD să anuleze selecţii care sunt ilegale, ba dimpotrivă”, a spus Radu Miruţă.

El s-a referit şi la suplimentarea criteriilor de performanţă. „De când şi cui îi este frică în această ţară să răspundă unor criterii de performanţă. Acei indicatori de performanţă care să fie extinşi, tocmai pentru a radiografia o situaţie corectă, din perspectiva performanţei celor care conduc aceste companii de stat”, a spus Miruţă.

Ministrul a mai spus că o a treia propunere cu care a venit a fost ca reducerea numărului oamenilor din CA-uri de la 5 la 3 să se aplice ca o normă tranzitorie şi pentru acele CA-uri unde deja s-au făcut selecţiile sau unde sunt în curs.

Vă spun foarte deschis, fără această normă, efectul este aproape zero, pentru că dacă n-au fost finalizate mai peste tot aceste selecţii, mai peste tot sunt deja demarate. Şi atunci efectul scontat nu există. Ne prefacem, vorbind că se modifică legea, doar pentru a face un titlu că schimbăm legea. De fapt nu se schimbă nimic în acea lege, sau ce se schimbă nu are efectul pe care ni-l dorim în declaraţii. Este o coaliţie, sunt patru partide, sunt puncte de vedere diferite, noi suntem maturi, stăm la masă, venim cu argumente. La urma urmei, ca în orice democraţie, o majoritate va decide. Acesta este punctul meu de vedere, este susţinut şi de colegii din USR. Din punctul meu de vedere, este foarte argumentat şi nu am auzit niciun contraargument împotriva celor pe care le-am spus”, a mai spus ministrul.

Întrebat dacă a mai existat un acord în coaliţie privind introducerea criteriilor de performanţă, Radu Miruţă a răspuns: „Eu vă spun că ceea ce există ca şi propunere din partea Secretariatului General al Guvernului este doar o schimbare a ponderii între aceiaşi parametri”.

Mie mi se pare de bun simţ că, atâta timp cât este o companie care gestionează o resursă importantă a statului român, cât timp ai acolo o conducere, oricum pusă aşa cum a fost ea pusă şi nu mai comentez, că se văd rezultatele, măcar să ai posibilitatea introducerii unor criterii de performanţă. Dom'le, dacă v-aţi spus oameni cu adevărat buni acolo, de ce ne temem să fie măsuraţi, de bun simţ, astfel încât măsurătoarea să reflecte performanţa? Pentru că, astfel, ne învârtim în jurul cozii, trebuie să fim cinstiti cu noi înşine, nu vom schimba prea mult modul în care sunt conduse companiile de stat”, a menţionat el.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
gandul.ro
image
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
mediafax.ro
image
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade șocante din tinerețe
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs și au dat răspunsuri complet diferite
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
observatornews.ro
image
Calcul complet | Câți bani a câștigat Antena 1 din Insula Iubirii 2025
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Codul Rutier 2025 – ce trebuie să faci când alt șofer semnalizează că schimbă banda. Regula de prioritate
playtech.ro
image
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alex Băluță prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son și Hugo Lloris
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Începerea anului universitar, amânată? Studenții sunt nemulțumiți de tăierea burselor
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
O nouă ședință a coaliției! Liber la cumulul pensie-salariu la stat. UPDATE: Nicușor Dan merge la ședința de la Palatul Victoria
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
click.ro
image
Zodia care, pe 26 august, o să fie cu adevărat fericită. Astrele îl ajută pe acest nativ să își îndeplinească un mare vis
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
Elizabeth Taylor în rolul Cleopatrei, Profimedia (2) jpg
Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața plăcerile lumești
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență