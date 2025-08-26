Conduceri mai suple în toate companiile de stat. Solicitarea ministrului Economiei

Ministrul Economiei solicită ca reducerea numărului de membri din conducere să se aplice inclusiv companiilor de stat care au deja consiliile de administrație formate sau unde procesul de selecție este încă în desfășurare.

„În acest sens am propus nişte modificări ale cadrului legal, ale acelei ordonanţe 109, cu nişte reguli de bun simt care vin tocmai în întâmpinarea principiilor OECD. Acolo unde se oficializează ilegalităţi în procesul de selecţie al conducerilor companiei, ministerul să aibă posibilitatea să anuleze aceste procese. Nu e nevoie de CCR pentru a constata că un om nu a avut vechime 10 ani, ci a avut vechime 5 ani. Să fim totuşi serioşi, este ministru, aşa cum i se cere să livreze nişte lucruri, trebuie să i se dea şi posibilitatea să gestioneze o conducere serioasă a unor astfel de companii de stat. Nu este împotriva principiilor OECD să anuleze selecţii care sunt ilegale, ba dimpotrivă”, a spus Radu Miruţă.

El s-a referit şi la suplimentarea criteriilor de performanţă. „De când şi cui îi este frică în această ţară să răspundă unor criterii de performanţă. Acei indicatori de performanţă care să fie extinşi, tocmai pentru a radiografia o situaţie corectă, din perspectiva performanţei celor care conduc aceste companii de stat”, a spus Miruţă.

Ministrul a mai spus că o a treia propunere cu care a venit a fost ca reducerea numărului oamenilor din CA-uri de la 5 la 3 să se aplice ca o normă tranzitorie şi pentru acele CA-uri unde deja s-au făcut selecţiile sau unde sunt în curs.

„Vă spun foarte deschis, fără această normă, efectul este aproape zero, pentru că dacă n-au fost finalizate mai peste tot aceste selecţii, mai peste tot sunt deja demarate. Şi atunci efectul scontat nu există. Ne prefacem, vorbind că se modifică legea, doar pentru a face un titlu că schimbăm legea. De fapt nu se schimbă nimic în acea lege, sau ce se schimbă nu are efectul pe care ni-l dorim în declaraţii. Este o coaliţie, sunt patru partide, sunt puncte de vedere diferite, noi suntem maturi, stăm la masă, venim cu argumente. La urma urmei, ca în orice democraţie, o majoritate va decide. Acesta este punctul meu de vedere, este susţinut şi de colegii din USR. Din punctul meu de vedere, este foarte argumentat şi nu am auzit niciun contraargument împotriva celor pe care le-am spus”, a mai spus ministrul.

Întrebat dacă a mai existat un acord în coaliţie privind introducerea criteriilor de performanţă, Radu Miruţă a răspuns: „Eu vă spun că ceea ce există ca şi propunere din partea Secretariatului General al Guvernului este doar o schimbare a ponderii între aceiaşi parametri”.

„Mie mi se pare de bun simţ că, atâta timp cât este o companie care gestionează o resursă importantă a statului român, cât timp ai acolo o conducere, oricum pusă aşa cum a fost ea pusă şi nu mai comentez, că se văd rezultatele, măcar să ai posibilitatea introducerii unor criterii de performanţă. Dom'le, dacă v-aţi spus oameni cu adevărat buni acolo, de ce ne temem să fie măsuraţi, de bun simţ, astfel încât măsurătoarea să reflecte performanţa? Pentru că, astfel, ne învârtim în jurul cozii, trebuie să fim cinstiti cu noi înşine, nu vom schimba prea mult modul în care sunt conduse companiile de stat”, a menţionat el.