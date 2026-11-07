Bărbat înarmat, arestat în apropierea Casei Albe după ce a amenințat că îl va ucide pe Donald Trump. Ce au descoperit agenții în mașina furată

Un bărbat care avea asupra sa mai multe arme într-o mașină furată și care amenința că îl va ucide pe președintele american Donald Trump a fost arestat joi, 5 noiembrie, de agenții Secret Service, în apropierea Casei Albe. Informația a fost anunțată de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

Bărbatul a fost arestat și este cercetat pentru mai multe infracțiuni. Foto: X

Suspectul, identificat drept Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, este cetățean venezuelean și ar fi intrat ilegal în Statele Unite în 2024, potrivit DHS. Agenții Secret Service l-au observat în timp ce se comporta suspect într-un vehicul aflat în apropierea reședinței prezidențiale.

În momentul în care a fost abordat de agenți, bărbatul le-ar fi spus că a auzit voci în cap care îi transmiteau să meargă la Washington și să îl ucidă pe Donald Trump, notează ABC News.

„Când l-au confruntat pe suspect, acesta a declarat că a auzit voci în cap care îi spuneau să meargă la Washington, D.C. și să-l ucidă pe președintele Trump”, a transmis Departamentul pentru Securitate Internă într-un comunicat.

Ce arme au găsit agenții în mașina furată

Verificările au arătat că vehiculul fusese raportat ca fiind furat, iar bărbatul a recunoscut că avea arme în interiorul acestuia. Agenții au descoperit o pușcă, două pistoale și zeci de cartușe.

Chrinos a fost arestat și este cercetat pentru mai multe infracțiuni legate de deținerea armelor de foc, dar și pentru utilizarea neautorizată a unui vehicul și tăinuirea de bunuri furate. În prezent, acesta se află în custodia US Marshals Service.

Secret Service, în alertă din cauza incidentelor din zona Casei Albe

Potrivit Secret Service, în zona Casei Albe s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de incidente în care sunt implicate persoane cu probleme de sănătate mintală.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre motivația bărbatului sau despre eventuale acțiuni concrete prin care acesta ar fi încercat să pună în aplicare amenințarea.