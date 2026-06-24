Video Cum arată marile viaducte construite pe Autostrada Transilvania în ritm alert. Finalizarea lor este așteptată în 2026

Lucrările la cele două mari viaducte de pe Autostrada Transilvania, construite la Nădășelu și Topa Mică, se apropie de final. Odată cu realizarea acestora, autostrada dintre Cluj-Napoca și Oradea va fi completată cu încă 43 de kilometri.

În luna iulie este așteptată deschiderea primului segment al Autostrăzii Transilvania (A3) dintre Cluj-Napoca și Oradea: cei 12,24 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, în județul Sălaj.

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„Sectorul de autostradă cuprinde mai multe viaducte, cu o lungime totală de peste trei kilometri și înălțimi de până la 50 de metri, peste cinci milioane de metri cubi de excavații, aproximativ patru kilometri de ziduri de sprijin și numeroase lucrări de consolidare, menite să stabilizeze dealurile și să asigure durabilitatea autostrăzii pe termen lung”, afirmă Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Potrivit oficialului, constructorul român (UMB) finalizează în aceste zile ultimele lucrări la nodul rutier Românași și remediază ultima alunecare de teren apărută pe un debleu al autostrăzii.

În paralel, specialiștii CESTRIN (Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, structură a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere) au început testele și verificările necesare. În iulie urmează să aibă loc recepția la terminarea lucrărilor și deschiderea circulației.

Pe traseul dintre Zimbor și Poarta Sălajului au mai fost zone punctuale unde terenul a prezentat instabilități.

„Se finalizează lucrările de remediere și consolidare la ultima alunecare mai importantă, iar în alte puncte sunt aplicate soluții ca drenuri, ziduri de sprijin, piatră pusă pe taluzuri și gabioane”, a precizat Horațiu Cosma.

Segmentul dintre Zimbor și Poarta Sălajului, la Românași, va scurta cu câteva minute durata drumului dintre Cluj-Napoca și orașele din nord-vestul României (Zalău, Baia Mare, Satu Mare și Oradea).

Schimbările pe care le vor resimți șoferii vor fi însă mai vizibile odată cu realizarea tronsonului Nădășelu (județul Cluj) – Zimbor, de aproximativ 30 de kilometri. Lucrările pe traseu au ajuns la un progres de aproape 100 la sută, cu excepția viaductelor de la Nădășelu și Mihăiești – Topa Mică, din județul Cluj, cu o lungime totală de peste trei kilometri.

Viaductele au ajuns la 70 la sută

Lucrările la cele două structuri spectaculoase au fost licitate și contractate separat, fiind realizate de constructorul turc Ozaltin, într-o investiție de 995 de milioane de lei, fără TVA, finanțată prin Programul Transport 2021–2027.

„La Topa Mică, cu o lungime de doi kilometri, asocierea Ozaltin–Ilgaz–Visio Construct mai are de montat 16 din cele 400 de grinzi, în timp ce turnarea plăcii de suprabetonare a ajuns la un stadiu de 20 la sută. La Nădășelu, viaductul de 1,2 kilometri mai necesită montarea a 48 din cele 192 de grinzi, iar structura casetată în console este realizată în proporție de 73 la sută. Lucrările la riglele de coronament, dispozitivele antiseismice și aparatele de reazem depășesc, la rândul lor, 92 la sută. După montarea tuturor grinzilor, vor urma suprabetonarea plăcilor, hidroizolația, structura rutieră, parapetele, racordările cu terasamentele și sistemele de semnalizare”, a informat, miercuri, Cristian pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit oficialului CNAIR, pe șantier lucrează circa 400 de muncitori, cu 150 de utilaje, iar progresul fizic total al lucrărilor se apropie de 68 la sută.

Construcția celor două viaducte a început în primăvara anului 2025. Viaductul de la Nădășelu are o lungime de 1,2 kilometri, iar cel de la Topa Mică măsoară peste doi kilometri. Cele două proiecte au fost scoase separat la licitație și presupun lucrări complexe de infrastructură, necesare pentru traversarea zonelor cu relief dificil și cu terenuri afectate de instabilitate.

„Pe sectorul Zimbor–Nădășelu se lucrează la ultimele umpluturi, se remediază problemele legate de alunecările de teren și continuă asfaltările. La viaductele de la Nădășelu și Topa Mică se lucrează foarte bine, iar stadiul fizic a depășit 70 la sută. Vom circula și pe acest sector până la finalul anului”, afirmă Horațiu Cosma.

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→ Imaginea 1/13: Șantierul Autostrăzii Transilvania Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) jpg

Viaductul de la Nădășelu a fost proiectat după modificarea traseului inițial al autostrăzii, ca urmare a instabilității terenului din zona deluroasă a localității. Proiectul prevedea inițial ocolirea satului pe malul drept al văii Nadășului, însă traseul a fost coborât cu aproximativ 100 de metri, mai aproape de gospodării.

Noua variantă înseamnă un viaduct lung de circa 1,2 kilometri, realizat prin metoda consolei echilibrate, care traversează inclusiv zona cimitirului din Nădășelu. Construcția nu a impus strămutarea mormintelor, spre deosebire de situația din 2014, când cimitirul din localitatea hunedoreană Brănișca a fost mutat pentru realizarea Autostrăzii A1 Lugoj–Deva. La Nădășelu, structura va trece deasupra cimitirului satului.

Viaductele, construite după alunecările de teren

Viaductul de la Topa Mică este construit pe un sector de autostradă cu o lungime aproape dublă față de cel de la Nădășelu. Pentru evitarea terenurilor instabile, traseul a fost mutat pe versantul opus celui prevăzut în proiectul inițial.

Problemele au apărut în zona dealurilor argiloase traversate de autostradă, unde au fost semnalate alunecări de teren și deplasări ale masivului de pământ. Soluția inițială, bazată pe realizarea unui debleu, a fost abandonată, iar proiectul a fost modificat prin construirea unei structuri care să evite versantul vulnerabil.

„Cele mai grave au fost cele două alunecări: la Nădășelu, la începutul proiectului, și la Topa Mică, unde a fost necesară modificarea completă a traseului din cauza alunecărilor de adâncime. La Nădășelu, practic, a curs dealul cu totul. Au fost dislocate atunci milioane de metri cubi de pământ”, a declarat Horațiu Cosma, pentru Adevărul.

Potrivit secretarului de stat, la Topa Mică problemele nu au fost la fel de vizibile la suprafață, însă terenul s-a deplasat în profunzime.

„S-au mișcat inclusiv unele structuri începute de constructor pe traseul vechi. Erau fundate la circa 20 de metri adâncime. Traseul a fost ales prost în faza inițială a studiilor și a trebuit modificat”, amintește acesta.

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La Mihăiești - Topa Mică, noul traseu traversează valea pârâului Topa Mică, trece peste DN1F și ajunge pe malul stâng al pârâului, într-o zonă mai plană și mai stabilă. De aici, autostrada continuă pe traseul proiectat inițial spre Zalău.

„La Topa Mică, viaductul are circa doi kilometri și este o structură foarte complexă. La Nădășelu se lucrează în consolă echilibrată. Primul dintre segmentele avansate este deja la al 12-lea element din 13, iar în această vară ar trebui să se realizeze unirea între cei doi piloni ai podului. Se ridică grinzi, se armează placa, se betonează și se lucrează la umpluturile rampelor”, adaugă Horațiu Cosma.

Aproape 70 de kilometri din A3, așteptați în 2026

În 2026, pe lângă sectoarele Nădășelu – Zimbor – Poarta Sălajului, cu o lungime totală de 42,84 kilometri, este așteptată și finalizarea tronsonului Suplacu de Barcău – Chiribiș, de 26,35 kilometri, în județul Bihor. Astfel, circa 70 de kilometri din Autostrada Transilvania ar urma să fie deschiși circulației până la sfârșitul acestui an.

→ Imaginea 1/10: Șantierul Autostrăzii Transilvania Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg

Autostrada Transilvania (A3) a fost proiectată inițial pentru a lega Brașovul de Oradea și de frontiera cu Ungaria, prin vama Borș. Traseul actual va lega orașele Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea de frontiera cu Ungaria.

Până în prezent, cea mai lungă porțiune continuă deschisă circulației are aproximativ 113 kilometri, între Târgu Mureș și Nădășelu. Ultimele sectoare, din zona orașului Zalău, dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, inclusiv tunelul Meseș (aproape trei kilometri), sunt estimate pentru finalizare până în 2031.