Atac armat în vestul Turciei: opt persoane au fost ucise în trei sate. Atacatorul, un bărbat de 30 de ani

Un atac comis în trei sate din vestul Turciei s-a soldat cu moartea a opt persoane împușcate de un bărbat care a fost în cele din urmă prins de forțele de ordine, după ce a încercat să scape fugind pe jos.

Atacatorul a fost prins Foto: X

În imagini surprinse de camerele de luat vederi şi difuzate de media turce, suspectul, cu o haină neagră şi pantaloni albi, trage cu arma în apropiere de o maşină roşie.

Suspectul, identificat de presa turcă drept Arif Sefa Özdemir, în vârstă de 30 de ani, a fost prins de forțele de ordine în provincia Eskişehir, după o urmărire în timpul căreia a furat două autovehicule și a încercat să fugă pe jos.

„Opt dintre cetăţenii noştri şi-au pierdut viaţa şi un altul a fost grav rănit într-un atac armat în provincia noastră", au afirmat serviciile guvernatorului din Afyonkarahisar. Două dintre victime erau profesoare.

Incidentul s-a produs la începutul serii într-o zonă rurală din apropiere de Afyonkarahisar, oraş situat la jumătatea drumului între capitala Ankara şi oraşul de coastă Izmir.

Două femei rănite prin împuşcare au fost descoperite pe un drum în satul Yukaritandir. În pofida transportării lor de urgenţă la spital, ele au murit în urma rănilor suferite.

Alte trei trupuri au fost găsite în satul Kiyir, situat la o jumătatea de oră de drum spre nord-est, şi încă trei la Ayazini, o localitate situată şi mai spre est, a adăugat Anadolu.

O altă persoană, descoperită într-o stare critică, se luptă pentru supravieţuire în spital, a adăugat agenţia turcă de ştiri, fără a preciza locul în care a fost rănită.

După atacuri, suspectul a fugit cu un autovehicul roșu, pe care l-a furat. Poliția a localizat mașina în apropierea localității Taşlık, din districtul Seyitgazi, provincia Eskişehir.

Potrivit DHA, vehiculul a rămas blocat în noroi, iar bărbatul a abandonat mașina și a fugit pe jos. Ulterior, acesta ar fi furat un al doilea autovehicul. Suspectul a ajuns în cele din urmă la un punct de control al poliției și jandarmeriei. Forțele de ordine au tras asupra anvelopelor mașinii pentru a-l opri. Bărbatul ar fi deschis focul asupra agenților, iar în confruntare un subofițer de jandarmi a fost rănit ușor la ureche.

Arif Sefa Özdemir a fost capturat și dus în custodia poliției. Anchetatorii au găsit asupra sa și în vehiculul abandonat numeroase cartușe.

Un posibil atac anterior, în centrul orașului

Anchetatorii verifică și o posibilă legătură între masacrul din cele trei sate și un alt atac armat produs mai devreme în centrul orașului Afyonkarahisar.

Potrivit agenției DHA, în jurul orei 15:30, o femeie identificată drept Sevgi Postalcı, mamă a trei copii, a fost împușcată în timp ce se urca în mașină pentru a-și lua copilul de la școală. Incidentul s-a produs în cartierul Osman Gazi. Femeia a fost împușcată în cap, fiind transportată la spital, unde a fost operată și ulterior intubată. Starea sa a fost descrisă drept gravă.

Primele informații apărute în presa turcă sugerează că persoanele ucise nu aveau legături între ele și că atacurile ar fi fost comise asupra unor oameni întâlniți de suspect în timpul deplasării.

Deocamdată, autoritățile nu au prezentat o explicație oficială pentru motivul atacurilor. Nu există informații confirmate care să indice că ar fi fost vorba despre o răzbunare sau despre un conflict personal.

Turcia a fost deja teatrul unui atac armat în septembrie, atunci când un atacator a rănit cel puţin opt persoane în faţa unei unităţi şcolare din vestul ţării. Autorul atacului a fost reţinut.

Turcia a fost bulversată în acest an de un atac armat într-un colegiu comis de un adolescent de 14 ani la Kharamanmaras, care a provocat moartea unui profesor şi a nouă copii de 10 şi 11 ani.

Autorul, fiul unui poliţist la pensie, a fost ucis la faţa locului. Masacrul, cel mai grav comis în Turcia în mediul şcolar, a dus la demiterea ministrului adjunct al Educaţiei.

Un alt incident a avut loc în provincia Sanliurfa, în sud-estul ţării, unde un fost elev a deschis focul în fostul său liceu, rănind 16 persoane, iar apoi s-a sinucis în faţa poliţiştilor.

Aceste atacuri au provocat indignarea populaţiei.

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan a anunţat în aprilie că guvernul va introduce noi măsuri, în special restricţii privind deţinerea de arme de foc. Potrivit estimărilor unei fundaţii locale, zeci de milioane de arme de foc sunt în circulaţie, majoritatea ilegal.