 Atac armat în vestul Turciei: opt persoane au fost ucise în trei sate. Atacatorul, un bărbat de 30 de ani | adevarul.ro
search
Joi, 5 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Atac armat în vestul Turciei: opt persoane au fost ucise în trei sate. Atacatorul, un bărbat de 30 de ani

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Un atac comis în trei sate din vestul Turciei s-a soldat cu moartea a opt persoane împușcate de un bărbat care a fost în cele din urmă prins de forțele de ordine, după ce a încercat să scape fugind pe jos.

Atacatorul a fost prins
Atacatorul a fost prins Foto: X

În imagini surprinse de camerele de luat vederi şi difuzate de media turce, suspectul, cu o haină neagră şi pantaloni albi, trage cu arma în apropiere de o maşină roşie.

Suspectul, identificat de presa turcă drept Arif Sefa Özdemir, în vârstă de 30 de ani, a fost prins de forțele de ordine în provincia Eskişehir, după o urmărire în timpul căreia a furat două autovehicule și a încercat să fugă pe jos.

„Opt dintre cetăţenii noştri şi-au pierdut viaţa şi un altul a fost grav rănit într-un atac armat în provincia noastră", au afirmat serviciile guvernatorului din Afyonkarahisar. Două dintre victime erau profesoare. 

Incidentul s-a produs la începutul serii într-o zonă rurală din apropiere de Afyonkarahisar, oraş situat la jumătatea drumului între capitala Ankara şi oraşul de coastă Izmir.

Două femei rănite prin împuşcare au fost descoperite pe un drum în satul Yukaritandir. În pofida transportării lor de urgenţă la spital, ele au murit în urma rănilor suferite.

Alte trei trupuri au fost găsite în satul Kiyir, situat la o jumătatea de oră de drum spre nord-est, şi încă trei la Ayazini, o localitate situată şi mai spre est, a adăugat Anadolu.

O altă persoană, descoperită într-o stare critică, se luptă pentru supravieţuire în spital, a adăugat agenţia turcă de ştiri, fără a preciza locul în care a fost rănită.

După atacuri, suspectul a fugit cu un autovehicul roșu, pe care l-a furat. Poliția a localizat mașina în apropierea localității Taşlık, din districtul Seyitgazi, provincia Eskişehir.

Potrivit DHA, vehiculul a rămas blocat în noroi, iar bărbatul a abandonat mașina și a fugit pe jos. Ulterior, acesta ar fi furat un al doilea autovehicul. Suspectul a ajuns în cele din urmă la un punct de control al poliției și jandarmeriei. Forțele de ordine au tras asupra anvelopelor mașinii pentru a-l opri. Bărbatul ar fi deschis focul asupra agenților, iar în confruntare un subofițer de jandarmi a fost rănit ușor la ureche.

Arif Sefa Özdemir a fost capturat și dus în custodia poliției. Anchetatorii au găsit asupra sa și în vehiculul abandonat numeroase cartușe.

Un posibil atac anterior, în centrul orașului

Anchetatorii verifică și o posibilă legătură între masacrul din cele trei sate și un alt atac armat produs mai devreme în centrul orașului Afyonkarahisar.

Potrivit agenției DHA, în jurul orei 15:30, o femeie identificată drept Sevgi Postalcı, mamă a trei copii, a fost împușcată în timp ce se urca în mașină pentru a-și lua copilul de la școală. Incidentul s-a produs în cartierul Osman Gazi. Femeia a fost împușcată în cap, fiind transportată la spital, unde a fost operată și ulterior intubată. Starea sa a fost descrisă drept gravă.

Primele informații apărute în presa turcă sugerează că persoanele ucise nu aveau legături între ele și că atacurile ar fi fost comise asupra unor oameni întâlniți de suspect în timpul deplasării.

Deocamdată, autoritățile nu au prezentat o explicație oficială pentru motivul atacurilor. Nu există informații confirmate care să indice că ar fi fost vorba despre o răzbunare sau despre un conflict personal.

Turcia a fost deja teatrul unui atac armat în septembrie, atunci când un atacator a rănit cel puţin opt persoane în faţa unei unităţi şcolare din vestul ţării. Autorul atacului a fost reţinut.

Turcia a fost bulversată în acest an de un atac armat într-un colegiu comis de un adolescent de 14 ani la Kharamanmaras, care a provocat moartea unui profesor şi a nouă copii de 10 şi 11 ani.

Autorul, fiul unui poliţist la pensie, a fost ucis la faţa locului. Masacrul, cel mai grav comis în Turcia în mediul şcolar, a dus la demiterea ministrului adjunct al Educaţiei.

Un alt incident a avut loc în provincia Sanliurfa, în sud-estul ţării, unde un fost elev a deschis focul în fostul său liceu, rănind 16 persoane, iar apoi s-a sinucis în faţa poliţiştilor.

Aceste atacuri au provocat indignarea populaţiei.

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan a anunţat în aprilie că guvernul va introduce noi măsuri, în special restricţii privind deţinerea de arme de foc. Potrivit estimărilor unei fundaţii locale, zeci de milioane de arme de foc sunt în circulaţie, majoritatea ilegal.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
digi24.ro
image
Presa britanică: Cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa se află în România. „Găsim cel mai accesibil pahar de vin fiert”
stirileprotv.ro
image
Ion Cristoiu îi aseamănă pe democrații din SUA cu USR-iștii din România: „Vor porni anchete și răzbunări împotriva lui Donald Trump”
gandul.ro
image
Panică pe aeroporturile din Europa! Zeci de avioane, amenințate cu bombă într-o singură zi. Ce suspectează experții în securitate
mediafax.ro
image
Probleme pentru Dinamo! Baza de la Săftica are nevoie de investiții majore: „Milioane de euro!”
fanatik.ro
image
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
libertatea.ro
image
Ce se știe despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul de amenințări cu bombe care vizează zboruri din Europa
digi24.ro
image
După inundația din iunie, Casa Fotbalului se confruntă cu o altă problemă: „E mai rău ca afară!”
gsp.ro
image
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
digisport.ro
image
Alex Gîlcă a răbufnit la adresa lui Cătălin Bordea după ce a râs de Valerie Lungu. Ce i-a cerut în mod public
click.ro
image
Taxe mai mici pe salariul minim, în locul majorării. Se ia în calcul și mutarea contribuțiilor la angajatori. Florin Manole: Se discută
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Reţea de proxeneţi, ajutată de Poliţie. Liderii erau un manelist şi individul care a lovit mortal un copil
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
newsweek.ro
image
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
prosport.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo s-a retras OFICIAL de la naționala Portugaliei. Prima reacție a selecționerului Jorge Jesus. Update
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil de norocos”
digisport.ro
image
Finlanda oferă vacanțe gratuite pentru 16 persoane singure. Câștigătorii vor merge la întâlniri pe nevăzute
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Călin Georgescu iese din arest. Decizie crucială la Tribunalul Bucuresti
romaniatv.net
image
Bani pentru chirie. Se dau până la 600 de lei pe lună pentru tineri
mediaflux.ro
image
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Erika Isac a spus adevărul despre despărțirea de M.G.L. Ce le-a transmis fanilor care speră la o împăcare
click.ro
image
Ispita Gabriella a descris bărbatul ideal, iar Aris Eram i-a dat replica neașteptată în direct
click.ro
image
Inna și Deliric au trăit o experiență neașteptată în vacanță! Ce i-a surprins pe cei doi artiști
click.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Elisabeta Petrovna a Rusiei, profimedia 1004680020 jpg
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii
okmagazine.ro
Execuția lui Horea și Cloșca
Un portret austriac al lui Horea, unul din capii răsculaților de la 1784
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Finlanda oferă vacanțe gratuite pentru 16 persoane singure. Câștigătorii vor merge la întâlniri pe nevăzute
image
Erika Isac a spus adevărul despre despărțirea de M.G.L. Ce le-a transmis fanilor care speră la o împăcare

OK! Magazine

image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile