 Marian Godină ironizează afacerile patriotice și critică dur conspirațiile: „Nu am văzut o epidemie mai mare de prostie ca acum” | adevarul.ro
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Marian Godină ironizează afacerile patriotice și critică dur conspirațiile: „Nu am văzut o epidemie mai mare de prostie ca acum”

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Polițistul și influencerul Marian Godină i-a criticat pe care cred și distribuie informații neverificate în mediul online, în contextul mai multor teorii și zvonuri care au circulat în ultima perioadă pe rețelele sociale. Printre exemplele invocate se numără și cazul ambulanței atacate în județul Cluj de localnici care ar fi crezut că aceasta „fură copii”.

Marian Godină. FOTO: Inquam Photos/Bogdan Buda
Marian Godină. FOTO: Inquam Photos/Bogdan Buda

„Eu nu cred că am văzut vreodată o epidemie mai mare de prostie ca acum. Sunt parcă tot mai mulți și, mai grav, tot mai convinși că ei sunt cei care au înțeles cum funcționează lumea”, a scris Marian Godină într-o postare publicată pe Facebook.

Polițistul susține că distribuirea informațiilor false creează un teren favorabil pentru persoane care profită de naivitatea oamenilor.

„Când ai suficient de mulți oameni dispuși să creadă absolut orice, apar inevitabil și șarlatanii dispuși să le vândă absolut orice”, a afirmat Godină.

Acesta a enumerat mai multe exemple pe care le consideră reprezentative pentru fenomen, de la produse promovate prin afirmații pseudoștiințifice până la teorii conspiraționiste răspândite pe internet.

„Se vinde «apă vie» în magazine”, a scris Godină, spunând apoi cazul persoanelor care au ajuns să creadă că „se fură copii cu ambulanța” și au atacat un echipaj medical cu topoare și pietre.

„Voi înțelegeți ce trebuie să fie în mintea unui om ca să ajungă aici? Să citească o tâmpenie pe internet și, fără să verifice nimic, să pună mâna pe topor?”, a întrebat polițistul.

Godină: „Orice prostie spusă suficient de apăsat și împachetată în «patriotism» devine adevăr”

Marian Godină a făcut referire și la alte teorii care au circulat în mediul online, despre care susține că sunt crezute de oameni fără ca informațiile să fie verificate.

„Și mă întreb: oare nu tot ei au crezut că apa de la Vidraru a fost furată de francezi? Că Dunărea e mai mare spre malul bulgăresc? Că orice prostie spusă suficient de apăsat și împachetată în „patriotism” devine adevăr”, a mai scris acesta.

Godină a ironizat modul în care anumite produse pot fi promovate folosind mesaje despre patriotism, tradiție și „glia strămoșească”, sugerând că astfel de etichete pot transforma obiecte obișnuite în produse prezentate drept speciale.

„În perioada asta cred că ai putea să vinzi orice”, a afirmat el, oferind în continuare o serie de exemple ironice, precum „apă informațională”, „piatră dacică energizată” sau „aer pur românesc”.

Potrivit lui Godină, problema nu este neapărat produsul, ci povestea construită în jurul acestuia.

„Nu produsul e important. Povestea e importantă. Iar acum cea mai vandabilă poveste pare să fie asta: cine cumpără e patriot, cine pune întrebări e vândut străinilor”, a scris polițistul.

„Patriotismul” și marketingul

Godină a relatat și cazul unei persoane care, după ce a muncit mai mulți ani în Europa, s-ar fi întors în România și ar fi decis să investească 50.000 de euro într-o „afacere patriotică”.

„Mi-ar plăcea sincer să mă înșel, dar mi-e teamă că peste câteva luni omul ăla va descoperi diferența dintre patriotism și marketing”, a afirmat el.

Polițistul consideră că fenomenul nu este unul nou, ci doar modul de prezentare s-a schimbat.

„Pentru că șmecheria e veche. Doar ambalajul s-a schimbat. Înainte ți se promitea îmbogățirea rapidă. Acum ți se vând glia, neamul, strămoșii și lupta cu sistemul”, a mai scris Marian Godină.

„Iar «patrioții» autodeclarați, cei care spun că vor să salveze economia românească, cumpărând de la români, au o slăbiciune extraordinară pentru un principiu economic foarte simplu: să fie moca”, a încheiat Godină.

Dezinformarea la care face referire Marian Godină este incidentul violent petrecut în comuna Recea-Cristur, județul Cluj, unde, în urma apariției unor zvonuri false pe rețelele sociale privind presupuse ambulanțe care ar răpi copii, o autospecială medicală aflată în misiune a fost blocată și atacată de un grup de localnici înarmați cu topoare și pietre.

În urma anchetei, șapte persoane cu vârste între 18 și 44 de ani au fost identificate și arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru lovire sau alte violențe.

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