Luni, 13 Octombrie 2025
Cronologia oficială. Catedrala Mântuirii Neamului, în cifre și etape. Când va fi sfințită

Publicat:

Catedrala Națională din București, amplasată pe Dealul Arsenalului, se apropie de momentul sfințirii, programat pentru 26 octombrie 2025. Proiectul a traversat mai multe etape administrative și tehnice, fiind unul dintre cele mai ample șantiere din România ultimelor decenii.

Catedrala Natională, în timpul Sărbătorii Pascale a anului 2024. Foto: arhiva Adevărul
Catedrala Natională, în timpul Sărbătorii Pascale a anului 2024. Foto: arhiva Adevărul

Publicația Basilica.ro a publicat un material despre principalele etape ale construirii Catedralei Naționale, de la momentul stabilirii amplasamentului în 2005 până la finalizarea lucrărilor programată pentru 2025. Catedrala, cunoscută anterior sub denumirea de Catedrala Mântuirii Neamului, urmează să fie sfințită la sfârșitul lunii octombrie.

Primele etape: de la idee la amplasament

Proiectul a fost reluat în 2005, când Guvernul a stabilit amplasamentul pe Dealul Arsenalului, în zona Calea 13 Septembrie - strada Izvor. Un an mai târziu, terenul de peste 100.000 de metri pătrați a fost transferat Patriarhiei Române, iar în 2007 Parlamentul a adoptat legea privind construirea ansamblului arhitectural.

Faza de proiectare și organizarea lucrărilor

Între 2007 și 2010 s-au derulat procedurile tehnice și administrative pentru selectarea proiectului. Autorizația de construcție a fost emisă în 2010. În același an au început lucrările de organizare a șantierului și pregătirea fundației.

În 2011, a fost atribuit contractul pentru infrastructura subterană, iar în 2013 construcția a ajuns la nivelul solului. Ulterior, o altă firmă a fost selectată pentru execuția suprastructurii.

Date tehnice și capacitate

Potrivit datelor oficiale, Catedrala Națională are o lungime de 126 de metri, o lățime de 67,7 metri și o înălțime de 120 de metri, la care se adaugă o cruce de 7 metri montată pe turla principală. Suprafața totală construită la sol este de 13.668 de metri pătrați, iar cea desfășurată depășește 52.000 de metri pătrați.

Capacitatea interioară este estimată la 6.000 de persoane, dintre care 1.000 pe scaune, potrivit datelor preluate de Adevarul din arhitectura oficială a proiectului.

Costurile ridicării clădirii 

Așa cum „Adevărul.ro” a mai scris, în perioada 2010-2025, în Catedrala Mântuirii Neamului au intrat 270 de milioane de euro, cu „peste 10% din costuri” acoperite din fonduri proprii, conform celor transmise de către Biroul de Presă al Patriarhiei Române, care a precizat că suma estimată se referă la „întregul ansamblu” al Catedralei, „care cuprinde clădirile anexă și celelalte construcții”.

Citește și: Câți bani s-au cheltuit pentru Catedrala Mântuirii Neamului în 15 ani: de aproape 5 ori mai mult decât pe spitalul pentru copiii bolnavi de cancer

Pictura mozaicată și elementele artistice

Lucrările la picturile interioare, realizate în mozaic, acoperă o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați, sub coordonarea pictorului Daniel Codrescu. În zona altarului se află icoana principală a Maicii Domnului Platytera, cu o înălțime de 16 metri, considerată una dintre cele mai mari din Europa de Est.

Clopotele au fost turnate în Austria, la fabrica Grassmayr, și cântăresc în total peste 33 de tone. Montarea lor, în turla de vest, a avut loc în 2018.

Lucrări de finisaj și etape recente

Conform aceleiași surse, între 2016 și 2019 au fost realizate elementele exterioare principale: turlele, acoperișurile din cupru și clopotele. În paralel, a început decorarea interioară a mozaicului, coordonată de o echipă de artiști români.

Papa Francisc a vizitat Catedrala în mai 2019, într-un moment considerat simbolic pentru dialogul dintre Catolicism și Ortodoxie. În 2025 au fost încheiate lucrările la turla principală, unde a fost montată o cruce de șapte tone, la o înălțime de aproximativ 130 de metri.

Ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale este programată pentru 26 octombrie 2025 și va fi oficiată de Patriarhul Bartolomeu, alături de Patriarhul României Daniel.

După sfințirea din acest an, Catedrala Națională va rămâne deschisă pentru slujirea liturgică și participarea credincioșilor.

Catedrala în context internațional

Într-o analiză realizată de „Adevărul.ro”, Catedrala Națională se numără printre cele mai mari construcții religioase din lume, alături de Bazilica Sfântul Petru din Vatican, Bazilica Fecioarei Maria de la Aparecida (Brazilia), Catedrala din Milano și Catedrala Sfântului Ioan cel Divin din New York.

Prin dimensiuni, edificiul din București depășește suprafața altor mari biserici din Europa și se înscrie în topul primelor zece lăcașuri de cult din lume ca volum construit.

Societate

