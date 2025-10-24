search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Video Patriarhul Bartolomeu I laudă „Biserica-fiică a României” dar avertizează cu privire la „un mare pericol”

Publicat:

Sosit vineri la București pentru sfințirea Catedralei Naționale, Patriarhul Bartolomeu I, Arhiepiscop al Constantinopolului, a elogiat România și Biserica Ortodoxă Română pentru că au reușit să evite „frământările teologice”, dar a vorbit și despre „marele pericol” care amenință ortodoxia.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a lăudat modul în care „Biserica-fiică a României sărbătoreşte cu recunoştinţă alcătuirea sa instituţională" în cadrul evenimentelor aniversare dedicate celor 140 de ani de autocefalie, criticând însă ce a numit „abaterile de la sfintele predanii” observate la unele Biserici Ortodoxe Autocefale şi „încercările de a ignora poziţia distinctă a Bisericii-Mame”, potrivit Agerpres.

„Motivul acestei vizite este comemorarea a două evenimente decisive pentru cursul lucrurilor bisericeşti ale acestui loc şi pentru dezvoltarea lor ulterioară. Primul este acordarea, din partea Sfintei şi Marii Biserici a lui Hristos de la Noi, din Constantinopol, a aşa-numitului statut autocefal intern, acum 140 de ani, eparhiilor noastre bisericeşti din graniţele României. Al doilea este împodobirea potrivită acestei alese Biserici, după patruzeci de ani, cu titlul onorific de Patriarhie. Evenimente pecetluite prin semnăturile cinstite ale pururea pomeniţilor noştri înaintaşi, Patriarhii Ioachim al IV-lea şi Vasile al III-lea. Într-adevăr, fraţi şi fii iubiţi în Domnul, aceste evenimente sunt vrednice de pomenire şi de cinstire de ambele părţi", a transmis Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, la primirea solemnă în Catedrala Patriarhală.

Patriarhul Bartolomeu I, alături de Patriarhul Daniel. FOTO Facebook Basilica.ro
Patriarhul Bartolomeu I, alături de Patriarhul Daniel. FOTO Facebook Basilica.ro

„Ne bucurăm şi lăudăm faptul că aşa-numitele frământări teologice  nu au prins rădăcini”

Bartolomeu I s-a referit astfel la momentele istorice sărbătorite de Biserica Ortodoxă Română, care celebrează în acest an 140 de ani de autocefalie recunoscută de Patriarhia Ecumenică şi un secol de la obţinerea statutului de Patriarhie, printr-o atitudine pe care a calificat-o drept „vrednică de laudă”:

„Ne bucurăm că Biserica-fiică a României sărbătoreşte cu recunoştinţă alcătuirea sa instituţională prin aceste aniversări sfinte despre care s-a vorbit. Ne lăudăm în Domnul, cu inimă veselă, că în tot acest timp ea a onorat aşteptările Bisericii-Mame, împlinind şi păzind termenii şi condiţiile sub care i-au fost acordate acestea. Exprimăm, în acest moment solemn, bucuria Bisericii-Mame, precum şi a noastră personal, pentru statornicia Preafericirii Voastre în adevărul eclesiologic”.

„Ne bucurăm şi lăudăm faptul că aşa-numitele frământări teologice, ce ar fi dorit o deplasare a eclesiologiei ortodoxe spre o viziune de tip cooperativ, nu au prins rădăcini, o viziune care ar fi avut consecinţe dezastruoase pentru întreaga Biserică a lui Hristos. Vă mulţumim din adâncul inimii pentru primirea călduroasă şi binecuvântăm părinteşte poporul credincios al României pentru evlavia şi devotamentul său statornic faţă de Marea Biserică", a subliniat Sanctitatea Sa.  

Citește și: Întâlnire la vârf în lumea creștină: Președintele Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (A.I.O.), deputatul PSD Ionuț Vulpescu, s-a întâlnit cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I

Arhiepiscopul Constantinopolului a evidenţiat „marele pericol ce ameninţă trupul panortodox: îndepărtarea, din spirit de autosuficienţă, de la eclesiologia sănătoasă”, „întorsăturile şi abaterile de la sfintele predanii observate la unele Biserici Ortodoxe Autocefale şi încercările de a ignora poziţia distinctă a Bisericii-Mame„, care „au devenit deja evidente”.

„Unităţile autocefale bisericeşti, aşa cum s-au format din împrejurările istorice, după multă chibzuinţă, studiu şi rugăciune din partea Mamei comune a ortodocşilor, Biserica Constantinopolului, şi a Arhiepiscopilor şi Patriarhilor Ecumenici de-a lungul timpului, nu sunt entităţi administrative statice, după modelul structurilor statale, ci manifestări dinamice ale noii vieţi în Hristos în lumea pământească. Din nefericire, împărţirea structurii bisericeşti indivizibile este greşit înţeleasă şi interpretată, de multe ori şi de către mulţi, după principiile menţionate mai sus, fiind considerată drept stare de independenţă şi autoexistenţă absolută.

În mod contrar însă, autocefaliile nu slujesc dezbinării, ci doar unităţii. Bisericile autocefale nu sunt în întreg o confederaţie de parteneri egali, ci o unică şi unitară comuniune euharistică, adică o comuniune a identităţii şi a intercomuniunii ierarhice. Biserica de la început a fost structurată ierarhic şi, deşi este de natură harismatică, rămâne în aceeaşi măsură legată şi de dimensiunea sa instituţională”, a punctat Patriarhul Ecumenic.

„Silinţă, dragoste, îngrijire, purtare de grijă şi ocrotire neîncetată”

Sanctitatea Sa a accentuat că „nu este admisibil să se proclame, deschis, că sistemul canonic al Bisericii este depăşit şi că Marea Biserică nu mai are răspundere incontestabilă şi purtare de grijă obligatorie pentru starea celorlalte Biserici".

Citește și: Cum arată interiorul Catedralei Naționale după înlăturarea schelelor. Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României vor sfinți lăcașul în luna octombrie

„Cei care dispreţuiesc aceste realităţi uită că pot susţine şi scrie astfel de lucruri doar datorită răbdării, bunătăţii, iubirii şi îngăduinţei Mamei lor, care se jertfeşte necontenit. Eliberările pastorale formulate instituţional nu înseamnă despărţirea de trupul pururea hrănitor al Marii Biserici. Iar conceptul acestei eliberări nu trebuie confundat cu omonimul său, care aparţine şi este interpretat în cadrul politic-social. Eliberarea bisericească presupune responsabilităţi mai mari, atât pentru Biserica eliberată, cât şi pentru Biserica ce o eliberează. Presupune silinţă, dragoste, îngrijire, purtare de grijă şi ocrotire neîncetată din partea Mamei pentru parcursul fiicei sale, uneori chiar prin educaţie, mustrare, îndrumare şi chemare la calea cea dreaptă", a mai spus Sanctitatea Sa Bartolomeu I.

 Bartolomeu I al Constantinopolului va oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfinţire a picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naţionale.

Potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române, în seara de vineri, Sanctitatea Sa Bartolomeu I va participa la un dineu oferit de Ambasada Greciei la Bucureşti, iar sâmbătă va vizita Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Capitală, unde va primi titlul de Doctor Honoris Causa al instituţiei de învăţământ superior. 

