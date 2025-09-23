search
Marți, 23 Septembrie 2025
Cum arată interiorul Catedralei Naționale după înlăturarea schelelor. Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României vor sfinți lăcașul în luna octombrie

Publicat:

Catedrala Națională va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Imagini din interiorul Catedralei Naționale FOTO: Facebook
Imagini din interiorul Catedralei Naționale FOTO: Facebook

Lucrările de construcție la Catedrala Națională sunt aproape finalizate. Deja interiorul Catedralei a fost eliberat de schele și în prezent au loc ultimele pregătiri înainte de sfințirea lăcașului de cult. 

Fotografii au fost postate pe pagina de Facebook „Catedrala Națională”.

Evenimentul are loc pentru a marca Centenarul Patriarhiei Române. În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

După sfințirea din acest an, Catedrala Națională va rămâne deschisă pentru slujirea liturgică și participarea credincioșilor.

Va fi permanent deschisă închinătorilor și va avea un program liturgic deosebit, inclusiv la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, de luni, 27 octombrie 2025”, a confirmat Părintele Ionuț Corduneanu, Vicar Administrativ Patriarhal, pentru Trinitas TV.

  În perioada 2010-2025, în Catedrala Mântuirii Neamului au intrat 270 de milioane de euro, cu „peste 10% din costuri” acoperite din fonduri proprii, a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române, care precizează că suma estimată se referă la „întregul ansamblu” al Catedralei, „care cuprinde clădirile anexă și celelalte construcții”,

