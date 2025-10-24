Video Patriarhul Bartolomeu I a aterizat la București pentru sfințirea picturii Catedralei Naționale. Arhiepiscopul Constantinopolului, așteptat de Patriarhul Daniel

Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului, a aterizat la București vineri, 24 octombrie, și urmează să sfințească Catedrala Națională duminică.

Aeronava Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I a avut probleme tehnice și a decolat cu întârziere, potrivit Antena 3 CNN. Acesta ar fi trebuit să ajungă în jurul orei 11:00. Astfel, tot programul zilei de azi va suferi modificări.

Ajuns în România, după o întârziere de două ore, Arhiepiscopul Constantinopolului a fost așteptat cu covorul roșu pe aeroport de Preafericitul Părinte Daniel.

Catedrala Națională va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

În 2025, se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

După sfințirea din acest an, Catedrala Națională va rămâne deschisă pentru slujirea liturgică și participarea credincioșilor.

„Va fi permanent deschisă închinătorilor și va avea un program liturgic deosebit, inclusiv la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, de luni, 27 octombrie 2025”, a confirmat Părintele Ionuț Corduneanu, Vicar Administrativ Patriarhal, pentru Trinitas TV.

În perioada 2010-2025, în Catedrala Mântuirii Neamului au intrat 270 de milioane de euro, cu „peste 10% din costuri” acoperite din fonduri proprii, a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române, care precizează că suma estimată se referă la „întregul ansamblu” al Catedralei, „care cuprinde clădirile anexă și celelalte construcții”,