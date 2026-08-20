Lovitură pentru Ciprian Ciucu: rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Ce restricții are

Vești proaste pentru Ciprian Ciucu. Primarul general al Capitalei rămâne sub control judiciar până la jumătatea lunii octombrie, după ce Tribunalul București i-a respins contestația. Edilul, cercetat pentru luare de mită, nu a reușit să obțină ridicarea restricțiilor impuse de procurori.

Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, după ce Tribunalul București a respins, joi, 20 august, plângerea formulată de primarul general împotriva prelungirii măsurii preventive.

Tribunalul București a respins contestația lui Ciprian Ciucu

Judecătorul de drepturi și libertăți a considerat că solicitările primarului general sunt nefondate. Tribunalul București a anunțat oficial decizia.

„Judecătorul de drepturi și libertăți a respins, ca nefondată, plângerea formulată de inculpatul CC, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, împotriva ordonanței din data de 12.08.2026, emisă în dosarul de urmărire penală nr. 317/2/P/2025 al Direcției Naționale Anticorupție-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, prin care s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, de la 17.08.2026 până la 15.10.2026, inclusiv”, a transmis Tribunalul București.

Instanța a respins și cererile prin care Ciprian Ciucu a solicitat modificarea conținutului controlului judiciar.

Una dintre restricțiile care rămân în vigoare îl obligă pe primarul general să nu depășească limita teritorială a României decât cu aprobarea prealabilă a procurorului.

„De asemenea, au fost respinse, ca nefondate, cererile inculpatului CC având ca obiect modificarea conținutului măsurii preventive a controlului judiciar, în sensul eliminării următoarelor obligații: de a nu depăși limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului; de a nu lua legătura cu anumite persoane”, se arată în comunicatul Tribunalului București.

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar de DNA în luna iunie, în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Măsura a fost ulterior prelungită de procurori.