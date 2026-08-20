 Lovitură pentru Ciprian Ciucu: rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Ce restricții are | adevarul.ro
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Lovitură pentru Ciprian Ciucu: rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Ce restricții are

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Vești proaste pentru Ciprian Ciucu. Primarul general al Capitalei rămâne sub control judiciar până la jumătatea lunii octombrie, după ce Tribunalul București i-a respins contestația. Edilul, cercetat pentru luare de mită, nu a reușit să obțină ridicarea restricțiilor impuse de procurori.

Primarul Ciprian Ciucu FOTO: FB
Primarul Ciprian Ciucu FOTO: FB

Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, după ce Tribunalul București a respins, joi, 20 august, plângerea formulată de primarul general împotriva prelungirii măsurii preventive. 

Tribunalul București a respins contestația lui Ciprian Ciucu

Judecătorul de drepturi și libertăți a considerat că solicitările primarului general sunt nefondate. Tribunalul București a anunțat oficial decizia.

„Judecătorul de drepturi și libertăți a respins, ca nefondată, plângerea formulată de inculpatul CC, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, împotriva ordonanței din data de 12.08.2026, emisă în dosarul de urmărire penală nr. 317/2/P/2025 al Direcției Naționale Anticorupție-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, prin care s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, de la 17.08.2026 până la 15.10.2026, inclusiv”, a transmis Tribunalul București.

Instanța a respins și cererile prin care Ciprian Ciucu a solicitat modificarea conținutului controlului judiciar.

Una dintre restricțiile care rămân în vigoare îl obligă pe primarul general să nu depășească limita teritorială a României decât cu aprobarea prealabilă a procurorului.

„De asemenea, au fost respinse, ca nefondate, cererile inculpatului CC având ca obiect modificarea conținutului măsurii preventive a controlului judiciar, în sensul eliminării următoarelor obligații: de a nu depăși limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului; de a nu lua legătura cu anumite persoane”, se arată în comunicatul Tribunalului București.

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar de DNA în luna iunie, în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Măsura a fost ulterior prelungită de procurori. 

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