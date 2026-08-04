„M-a pus dracu să candidez”. Ciprian Ciucu spune că regretă, la nivel personal, funcția de primar al Capitalei: „Poate nici nu aveam dosar penal”

Ciprian Ciucu spune că regretă, din punct de vedere personal, că a candidat la Primăria Capitalei, afirmând că a preluat o administrație împovărată de datorii și probleme financiare. Edilul avertizează că municipalitatea riscă să intre în incapacitate de plată dacă pierde procesul de 3,5 miliarde de lei cu Guvernul.

Într-un interviu, Ciprian Ciucu a vorbit despre problemele financiare pe care spune că le-a moștenit la Primăria Capitalei.

„M-a pus dracu să candidez pe acești doi ani, am găsit orașul cum l-am găsit. La nivel personal, regret că am candidat. La nivel public, nu, îmi asum această misiune. Era bine să fiu primar de sector, la nivel personal. Poate nici nu aveam dosar penal”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru Cotidianul.

Primarul general spune că schimbarea produsă în 2025 a vizat doar persoana aflată la conducerea Primăriei, în timp ce aparatul administrativ și structurile de conducere au rămas aceleași. „Am venit la o masă pusă. Singurul lucru care s-a schimbat în 2025 a fost primarul. Primăria a rămas acolo, cu cei doi viceprimari și alți oameni în funcție”, a afirmat acesta.

Ciprian Ciucu susține că are de ales între măsuri populiste, care ar amâna rezolvarea problemelor, și decizii nepopulare menite să evite un blocaj financiar al municipalității.

„Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător și care trebuie să ia deciziile nepopulare. Am două opțiuni: să mă fac că nu văd, să inventez adversari, să adopt un discurs suveranist, să iau împrumuturi și să îngreunez situația care va exploda. Sau să iau deciziile nepopulare, indiferent de costul electoral, ca să nu intre în incapacitate de plată”, a declarat primarul.

„Dacă pierdem procesul cu Guvernul, intrăm în incapacitate de plată”

În opinia primarului, cel mai mare risc pentru finanțele Capitalei îl reprezintă procesul aflat pe rol cu Guvernul, în urma căruia municipalitatea ar putea fi obligată să achite 3,5 miliarde de lei.

„Dacă pierdem procesul cu Guvernul și trebuie să le dăm 3,5 miliarde de lei, intrăm în incapacitate de plată. Să vedem atunci câți se înghesuie să fie primari generali”, a avertizat Ciprian Ciucu.

În același interviu, Ciprian Ciucu a afirmat că situația sa materială nu s-a schimbat.

„Stilul meu de viață nu s-a schimbat, stau într-un apartament cu 3 camere și mă doare sufletul când îmi spune copilul că vrea o cameră mai mare”, a mai spus primarul Capitalei.