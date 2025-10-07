search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
LIVE TEXT Cum se pregătesc autoritățile pentru Ciclonul Barbara. Școli închise în trei județe. Și în Capitală se așteaptă o decizie similară

Publicat:
Ultima actualizare:

Ciclonul mediteranean Barbara se apropie de România, aducând ploi torențiale și riscuri majore de inundații. Autoritățile au declarat stare de alertă și au mobilizat echipaje și tehnică specializată pentru a interveni în zonele vulnerabile, în urma avertizărilor de Cod roșu emise de meteorologi.

Ploi torențiale în România FOTO: Arhivă
Ploi torențiale în România FOTO: Arhivă

UPDATE: 12.35 Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în timpul Codului roșu 

Primăria Capitalei anunță că toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite să intervină acolo unde este nevoie. Bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă. Autoritățile recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice.

UPDATE: 12.20 Şcolile din Capitală ar putea fi închise din cauza ciclonului

Școlile ar putea fi închise mâine în București, din cauza ploilor torențiale aduse de ciclonul Barbara. Va fi ședință de urgență astăzi la Prefectura Capitalei, unde urmează să se ia decizia. Detalii aici

UPDATE: 12.10 Școli închise în județele Ialomița, Călărași și Constanța

În județele Ialomița, Călărași și Constanța, cursurile unităților de învățământ preuniversitar vor fi suspendate în data de 8 octombrie 2025, măsura urmând să fie analizată și în alte județe aflate sub avertizare.

În urma avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), a dispus o serie de măsuri pentru gestionarea eficientă a fenomenelor meteorologice și hidrologice prognozate în perioada următoare.

La nivel central, Departamentul pentru Situații de Urgență și grupa operativă a IGSU monitorizează permanent situația, menținând legătura cu instituțiile membre ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență. De asemenea, s-a realizat o manevră de forțe și mijloace la nivelul IGSU, prin suplimentarea efectivelor în județele Călărași, Constanța, Giurgiu și Ialomița, prin redistribuirea resurselor din alte județe.

UPDATE: 12.00 Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească permanent anunțurile oficiale, să evite deplasările inutile, să nu traverseze cursurile de apă și să nu staționeze pe malurile acestora.

De asemenea, se recomandă curățarea șanțurilor și rigolelor, securizarea ferestrelor și ușilor locuințelor și evitarea zonelor cu arbori sau stâlpi în caz de vânt puternic. În situații de urgență, apelarea numărului unic 112 este obligatorie.

Pentru a acoperi cât mai eficient zonele afectate, IGSU a ordonat dislocarea personalului și a tehnicii de intervenție pentru a sprijini echipajele locale.

Astfel, ISU Constanța va primi sprijin de la ISU Suceava și ISU Botoșani, constând în 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă.

Citește și: Ciclonul mediteranean face ravagii în România. Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în mare parte din țară

ISU Călărași va fi susținut de ISU Alba și ISU Harghita cu același tip și număr de echipamente, în timp ce ISU Ialomița va primi ajutor de la ISU Cluj și ISU Mureș, la fel echipamente și resurse.

De asemenea, ISU Giurgiu va fi sprijinit de ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara, cu 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă.

Evoluția situației va fi monitorizată permanent de grupa operativă constituită la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și IGSU, pentru ca intervențiile să fie realizate cu promptitudine și eficiență.

Autoritățile recomandă populației să se informeze corect și să respecte măsurile de protecție în caz de fenomene extreme. Mai multe informații despre comportamentul adecvat în situații de urgență sunt disponibile pe platforma națională de pregătire pentru situații de urgență fiipregatit.ro și în aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Meteorologii au extins avertizarea Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, astfel că aceasta vizează, până miercuri, la ora 15.00, judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat. În Capitală, alerta intră în vigoare astăzi de la ora 21:00.

Astfel, de marți seară ora 21:00 până miercuri la ora 15.00, vor fi ploi torențiale și abundente în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București.

Citește și: Constanța, în alertă. Primarul le cere oamenilor să își facă provizii: „Nu vreau să panichez pe nimeni, dar trebuie să tratăm cu responsabilitate”

Aici, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

De miercuri seară ploile se restrâng, până joi la ora 18.00 fiind în vigoare un cod galben care va viza centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. Acolo, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a decis suspendarea tuturor cursurilor din unitățile de învățământ pentru data de 8 octombrie, pe fondul avertizării Codui roșu de ploi abundente.

Autoritățile din județul Constanța au luat o decizie similară, închiderea școlilor, grădinițelor și creșelor pentru data de 8 octombrie, ca urmare a aceluiași cod roșu de ploi abundente.  

